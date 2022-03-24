Евросоюз удвоил сумму военной помощи для Украины: подробности

При этом ЕС призывает Россию прекратить войну и вывести свои войска из Украины.

Европейский Союз решил увеличить размер военной помощи для Украины на дополнительные 500 миллионов евро. Таким образом, наша страна получит вдвое больше, чем предполагалось, то есть 1 миллиард евро.

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ЕС.

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"Мы продолжим поддерживать Украину в борьбе против агрессии России и несказанных страданий, которые она причиняет украинскому населению. Дополнительные 500 миллионов евро… — еще один знак поддержки со стороны ЕС украинских вооруженных сил для защиты своей территории и населения", — заявил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель.

На эти средства Украина сможет приобрести оборудование и материалы, средства индивидуальной защиты, аптечки и топливо, а также военное оборудование и платформы, предназначенные для доставки летального вооружения в оборонных целях. Продолжительность действия этого пакета рассчитана на 12 месяцев.

При этом Евросоюз требует от России прекратить войну и немедленно вывести все войска, признать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в пределах международно признанных границ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Брюсселе официально начали процесс рассмотрения заявки украинского государства на членство в Европейском союзе и занимаются усилением связей с Украиной, согласно рамкам соглашения об ассоциации. Кроме того, Украина получит 70 военных самолетов от Евросоюза, а Польша готова предоставить нашей стране свои аэродромы.