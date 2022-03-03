ЕС предоставил Украине более миллиарда евро

Демократическая Европа продолжает помогать Украине.

В четверг, 3 марта, на восьмой день полномасштабного вторжения рф в Украину Европейский союз подписал меморандум о выделении 1,2 млрд евро для Украины.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Дениса Шмыгаль на своем telegram-канале.

По словам Шмыгаля, данные деньги были выделены в качестве макрофинансовой помощи, что в перспективе поможет нашей стране изгнать российских захватчиков с украинской земли. Кроме того, премьер поблагодарил европейского чиновника Валдиса Домбровскиса в оказании помощи нашей стране.

"Европейский союз только что подписал меморандум с Украиной о предоставлении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Искренне благодарим настоящего друга Украины Валдиса Домбровскиса. Еще один жест значимой поддержки от ЕС, который поможет укрепить наш экономический потенциал для изгнания российских оккупантов с украинской земли", — написал Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что Европарламент принял заявку Украины на вступление в Европейский Союз. Кроме того, Украина получит 70 военных самолетов от Евросоюза, а Польша готова предоставить нашей стране свои аэродромы.