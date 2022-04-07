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Гірські штурмовики ЗСУ на Луганщині відкинули росіян: відео з передової

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Українські солдати у бою Новина оновлена 07 квітня 2022, 20:08
Українські солдати у бою

Російські солдати деморалізовані.

У Луганській області, в якій мирні жителі страждають від постійних обстрілів з боку армії рф, ЗСУ відкинули окупантів від міста Кремінна.

Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ, показавши відео боїв.

"Відео одного бою. Російських загарбників у Луганській області "кусаємо" та "б’ємо", нехай "валять звідси подалі". Гірські штурмовики успішно атакують ворога і відкинули загарбників за 6-10 км від міста Кремінна. Переляканий і деморалізований ворог накивав п’ятами, залишивши на українській землі свою техніку та зброю. Нехай радіють ті, кому вдалося втекти!", — повідомили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, 7 квітня на 43-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну росію прибрали з Ради ООН з прав людини. Крім того, у четвер лідери країн Великої сімки показали план тиску на рф, який включає сім пунктів. До слова, у ЗСУ розповіли, чи чекати нового наступу на Київ. У Дніпрі закликали мешканців по можливості евакуюватися у бік західних областей України. Найближчим часом очікується, що загарбники завдадуть потужного удару по Донбасу.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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