Гірські штурмовики ЗСУ на Луганщині відкинули росіян: відео з передової

Російські солдати деморалізовані.

У Луганській області, в якій мирні жителі страждають від постійних обстрілів з боку армії рф, ЗСУ відкинули окупантів від міста Кремінна.

Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ, показавши відео боїв.

"Відео одного бою. Російських загарбників у Луганській області "кусаємо" та "б’ємо", нехай "валять звідси подалі". Гірські штурмовики успішно атакують ворога і відкинули загарбників за 6-10 км від міста Кремінна. Переляканий і деморалізований ворог накивав п’ятами, залишивши на українській землі свою техніку та зброю. Нехай радіють ті, кому вдалося втекти!", — повідомили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, 7 квітня на 43-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну росію прибрали з Ради ООН з прав людини. Крім того, у четвер лідери країн Великої сімки показали план тиску на рф, який включає сім пунктів. До слова, у ЗСУ розповіли, чи чекати нового наступу на Київ. У Дніпрі закликали мешканців по можливості евакуюватися у бік західних областей України. Найближчим часом очікується, що загарбники завдадуть потужного удару по Донбасу.