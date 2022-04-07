Чи чекати нового наступу на Київ - у ЗСУ дали відповідь

Загроза для столиці все ще зберігається.

У Збройних силах України не виключають, що російська армія після того, як її витіснили з Київської області, може знову розпочати наступ на Київ.

Про це у четвер, 7 квітня, під час брифінгу заявив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ Олександр Грузевич.

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За його словами, російські війська передислокувалися на схід України, але загроза для столиці не минула.

"Ситуація залишається напруженою. Ворог змінив свій напрямок, і найближчим часом буде намагатися взяти під контроль Донецьку та Луганську області, після чого слід очікувати повторного наступу все-таки на столицю", — повідомив Грузевич.

Він додав, що зараз українські військові вживають усіх заходів щодо збільшення зовнішнього кола оборони Києва та області та нарощують обладнання та особовий склад.

"Зараз таке невеличке затишшя у Київській області, але не для військових. Ми зараз активно розпочали фазу підготовки особового складу, який прибув на поповнення, підготовку підрозділів територіальної оборони до активних дій", — сказав він.

Грузевич зазначив, що українських військових зараз навчають використовувати новітнє озброєння, яке активно надають країни-партнери, аби ще краще бути готовими для можливого повторного наступу на столицю.

Раніше "Телеграф" повідомляв, російські окупанти за 43 дні війни в Україні втратили близько 19 тисяч солдатів та офіцерів. Крім того, окупанти втратили 55 систем протиповітряної оборони, 150 літаків, 135 вертольотів.