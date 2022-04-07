Лідери G7 показали план тиску на росію: у ньому сім пунктів

Санкцій проти Росії стане ще більше — вони будуть як персональними, так і економічними.

Країни "Великої сімки" мають намір вдарити черговим пакетом санкцій щодо Росії, яка розпочала війну в Україні. У новому плані йдеться про заборону постачання в Росію товарів та послуг, відключення банків від GFS, санкції проти оборонного сектора та низку інших обмежень.

Про це у четвер, 7 квітня, йдеться у спільній заяві країн "Великої сімки".

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Так, план лідерів G7 складається з таких 7 пунктів:

Заборона на нові інвестиції в ключові сектори російської економіки, включаючи енергетику. Розширення заборон на постачання в Росію товарів та послуг, важливих для її безпеки, держави та економіки, нові обмеження на закупівлі товарів, експорт яких із Росії важливий для її економіки. Подальше відключення російських банків від глобальної фінансової системи (GFS). Додаткові санкції проти російських держпідприємств, які виступають драйверами економіки, щоб вони не могли допомагати стабілізації. Нові персональні санкції проти російських еліт. Додаткові санкції проти оборонного сектора. Прискорення планів щодо зниження залежності від російських енергоносіїв, у тому числі поступове уникнення російського вугілля та зниження залежності від російської нафти.

Нагадаємо, що 7 квітня депутати Європарламенту закликали до додаткових каральних заходів щодо Росії, включаючи "негайне повне ембарго на російський імпорт нафти, вугілля, ядерного палива та газу".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 6 квітня Сполучені Штати Америки запровадили новий пакет санкцій проти росії — обмеження торкнуться дочок Путіна та Лаврова, а також Мішустіна та Медведєва.