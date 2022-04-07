Лідери G7 показали план тиску на росію: у ньому сім пунктів
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Санкцій проти Росії стане ще більше — вони будуть як персональними, так і економічними.
Країни "Великої сімки" мають намір вдарити черговим пакетом санкцій щодо Росії, яка розпочала війну в Україні. У новому плані йдеться про заборону постачання в Росію товарів та послуг, відключення банків від GFS, санкції проти оборонного сектора та низку інших обмежень.
Про це у четвер, 7 квітня, йдеться у спільній заяві країн "Великої сімки".
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Так, план лідерів G7 складається з таких 7 пунктів:
- Заборона на нові інвестиції в ключові сектори російської економіки, включаючи енергетику.
- Розширення заборон на постачання в Росію товарів та послуг, важливих для її безпеки, держави та економіки, нові обмеження на закупівлі товарів, експорт яких із Росії важливий для її економіки.
- Подальше відключення російських банків від глобальної фінансової системи (GFS).
- Додаткові санкції проти російських держпідприємств, які виступають драйверами економіки, щоб вони не могли допомагати стабілізації.
- Нові персональні санкції проти російських еліт.
- Додаткові санкції проти оборонного сектора.
- Прискорення планів щодо зниження залежності від російських енергоносіїв, у тому числі поступове уникнення російського вугілля та зниження залежності від російської нафти.
Нагадаємо, що 7 квітня депутати Європарламенту закликали до додаткових каральних заходів щодо Росії, включаючи "негайне повне ембарго на російський імпорт нафти, вугілля, ядерного палива та газу".
Раніше "Телеграф" повідомляв, що 6 квітня Сполучені Штати Америки запровадили новий пакет санкцій проти росії — обмеження торкнуться дочок Путіна та Лаврова, а також Мішустіна та Медведєва.
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