Росію вигнали з Ради ООН з прав людини: скільки голосів "за" і скільки "проти"
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У списку тих, хто підтримав виключення РФ з Ради ООН з прав людини, є Сербія та Угорщина.
Генеральна асамблея ООН на засіданні у четвер, 7 квітня, виключила Росію з Ради ООН з прав людини. Рішення підтримали 93 країни, у їх числі несподівано опинилися Сербія та Угорщина.
Про це "Телеграф" повідомляє з посиланням на трансляцію засідання Генасамблеї.
У сьогоднішньому засіданні Генеральної асамблеї ООН взяли участь 193 країни. За усунення Росії з Ради ООН з прав людини через повідомлення про грубі та систематичні порушення після вторгнення військ РФ в Україну країни проголосували наступним чином:
- "За" — 93 країни (несподівано з Сербією та Угорщиною включно)
- "Утримались" — 58 країн
- "Проти" — 24 країни (Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Габон, В'єтнам та ін.)
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На це рішення вже відереагував глава українського МЗС Дмитро Кулеба — він назвав призупинення членства РФ в Раді ООН з прав людини правильним і подякував усім країнам, які це підтримали.
"Військовим злочинцям не місце в органах ООН", — написав Кулеба у власному Twitter-акаунті.
- Довідка: Рада ООН з прав людини – допоміжний орган Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, який відповідає за дотримання та захист прав людини. Вважається міжнародним правозахисним органом.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Раніше росії було відмовлено у скликанні засідання Радбезу ООН, яке московські політики сподівалися провести 4 квітня. Як відомо, в росії відмовляються визнавати криваві розправи своїх солдатів над мирними українцями, називаючи всі фото- та відеодокази звірств "злочинними провокаціями" українських "радикалів".
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