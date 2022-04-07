Росію вигнали з Ради ООН з прав людини: скільки голосів "за" і скільки "проти"

У списку тих, хто підтримав виключення РФ з Ради ООН з прав людини, є Сербія та Угорщина.

Генеральна асамблея ООН на засіданні у четвер, 7 квітня, виключила Росію з Ради ООН з прав людини. Рішення підтримали 93 країни, у їх числі несподівано опинилися Сербія та Угорщина.

Про це "Телеграф" повідомляє з посиланням на трансляцію засідання Генасамблеї.

У сьогоднішньому засіданні Генеральної асамблеї ООН взяли участь 193 країни. За усунення Росії з Ради ООН з прав людини через повідомлення про грубі та систематичні порушення після вторгнення військ РФ в Україну країни проголосували наступним чином:

"За" — 93 країни (несподівано з Сербією та Угорщиною включно)

"Утримались" — 58 країн

"Проти" — 24 країни (Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Габон, В'єтнам та ін.)

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Результати голосування за виключення РФ зі складу Ради ООН з прав людини

На це рішення вже відереагував глава українського МЗС Дмитро Кулеба — він назвав призупинення членства РФ в Раді ООН з прав людини правильним і подякував усім країнам, які це підтримали.

"Військовим злочинцям не місце в органах ООН", — написав Кулеба у власному Twitter-акаунті.

Довідка: Рада ООН з прав людини – допоміжний орган Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, який відповідає за дотримання та захист прав людини. Вважається міжнародним правозахисним органом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Раніше росії було відмовлено у скликанні засідання Радбезу ООН, яке московські політики сподівалися провести 4 квітня. Як відомо, в росії відмовляються визнавати криваві розправи своїх солдатів над мирними українцями, називаючи всі фото- та відеодокази звірств "злочинними провокаціями" українських "радикалів".