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У Зеленського дали зрозуміти, що кремлю час "прикрутити" пропаганду

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Російські пропагандисти Новина оновлена 07 квітня 2022, 16:44
Російські пропагандисти

Радник керівника ОП України закликав москву знизити градус ворожнечі

Російські пропагандисти несуть не меншу відповідальність за звірства в Україні, ніж російські військові.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Чому росії не виграти війну проти України?

За словами радника, пропагандисти рф роками виховували у своєму медіапросторі ненависть до України та її мешканців.

"Тепер російський глядач хоче чужої крові та не приймає відмовок. Якщо Москва прагне продемонструвати готовність до діалогу, вона має знизити градус ворожнечі", — попередив Подоляк.

Варто додати, що російські телеведучі продовжують доводити свій непрофесіоналізм, як це було нещодавно із пропагандистом Соловйовим, "експерти" якого впевнено заявили, що знаменита Чорнобаївка знаходиться десь під Києвом.

Нещодавно російська телеведуча Ольга Скабеєва промовилася про те, що росія хоче захопити вільну Україну, а не "звільнити від нацистів", як кажуть росіянам у верхівці кремля.

Теги:
#Україна #Кремль #Росія #Війна #Пропагандисти #Михайло Подоляк
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