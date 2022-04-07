У Зеленського дали зрозуміти, що кремлю час "прикрутити" пропаганду

Радник керівника ОП України закликав москву знизити градус ворожнечі

Російські пропагандисти несуть не меншу відповідальність за звірства в Україні, ніж російські військові.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

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За словами радника, пропагандисти рф роками виховували у своєму медіапросторі ненависть до України та її мешканців.

"Тепер російський глядач хоче чужої крові та не приймає відмовок. Якщо Москва прагне продемонструвати готовність до діалогу, вона має знизити градус ворожнечі", — попередив Подоляк.

Варто додати, що російські телеведучі продовжують доводити свій непрофесіоналізм, як це було нещодавно із пропагандистом Соловйовим, "експерти" якого впевнено заявили, що знаменита Чорнобаївка знаходиться десь під Києвом.

Нещодавно російська телеведуча Ольга Скабеєва промовилася про те, що росія хоче захопити вільну Україну, а не "звільнити від нацистів", як кажуть росіянам у верхівці кремля.