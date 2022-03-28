Одіозна російська пропагандистка ненароком проговорилась в ефірі: відео

Телеведуча на росТБ Скабеєва проговорилася про плани кремля захопити Україну

Російські телеведучі продовжують доводити свій непрофесіоналізм, як це було нещодавно із пропагандистом Соловйовим, "експерти" якого впевнено заявили, що знаменита Чорнобаївка знаходиться десь під Києвом. Продовжила незавидний флешмоб пропагандистка Ольга Скабеєва, яка промовилася про те, що росія хоче захопити вільну Україну, а не "звільнити від нацистів", як кажуть росіянам у верхівці кремля.

"Неможливо через місяць захопити таку велику європейську країну", — ось так правда вилетіла з вуст журналістки.

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Нагадаємо, нещодавно Скабеєва зганьбилася у прямому ефірі тим, що назвала українську паляницю — полуницею.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відомі топ-пропагандисти росії Дмитро Кисельов та Ольга Скабеєва підозрюються в Україні у закликах до збройної агресії рф проти Української держави. Нагадаємо, що пропагандисти в прямих ефірах продовжують виправдовувати військово-політичне керівництво держави-агресора і закликають до захоплення збройними силами росії територій суверенної України.