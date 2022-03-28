Як приготувати легендарну українську паляницю: простий рецепт
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 351
Паляницю можна спекти, маючи в наявності лише кисломолочні продукти та борошно
Легендарна українська паляниця, яка ламає язики росіянам, набуває все більшої популярності. Ця українська випічка дуже проста в приготуванні, тому завжди можна порадувати себе свіжовипеченим традиційним українським хлібом, маючи лише кисломолочні продукти і борошно. "Телеграф" підготував для вас покроковий рецепт української паляниці.
Як спекти паляницю: рецепт
Інгредієнти:
- кефір — 2 ст.;
- цукор – 1 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- спеції – за бажанням;
- сода — 1 ч. л. з верхом;
- оцет – 1 ст. л.;
- борошно — 800 г.
Спосіб приготування:
- У кефір додайте сіль, цукор, спеції, соду. Все добре перемішайте.
- Додати борошно, замісити тісто. Не забивайте тісто борошном. Накрийте рушником та залиште на 10 хвилин.
- Розділіть тісто на рівні частини, залежно від розміру сковорідки.
- Сформуйте паляниці завтовшки в палець.
- Обсмажте під кришкою на маленькому вогні та на сухій сковороді з двох боків.
- Готові паляниці накрийте рушником і дайте їм відпочити.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт української паляниці від Євгена Клопотенка.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-