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Як приготувати легендарну українську паляницю: простий рецепт

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Українська паляниця виходить неймовірно пишною Новина оновлена 28 березня 2022, 14:46
Українська паляниця виходить неймовірно пишною

Паляницю можна спекти, маючи в наявності лише кисломолочні продукти та борошно

Легендарна українська паляниця, яка ламає язики росіянам, набуває все більшої популярності. Ця українська випічка дуже проста в приготуванні, тому завжди можна порадувати себе свіжовипеченим традиційним українським хлібом, маючи лише кисломолочні продукти і борошно. "Телеграф" підготував для вас покроковий рецепт української паляниці.

Як спекти паляницю: рецепт

Інгредієнти:

  • кефір — 2 ст.;
  • цукор – 1 ст. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • спеції – за бажанням;
  • сода — 1 ч. л. з верхом;
  • оцет – 1 ст. л.;
  • борошно — 800 г.

Спосіб приготування:

  1. У кефір додайте сіль, цукор, спеції, соду. Все добре перемішайте.
  2. Додати борошно, замісити тісто. Не забивайте тісто борошном. Накрийте рушником та залиште на 10 хвилин.
  3. Розділіть тісто на рівні частини, залежно від розміру сковорідки.
  4. Сформуйте паляниці завтовшки в палець.
  5. Обсмажте під кришкою на маленькому вогні та на сухій сковороді з двох боків.
  6. Готові паляниці накрийте рушником і дайте їм відпочити.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт української паляниці від Євгена Клопотенка.

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