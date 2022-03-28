Как приготовить легендарную украинскую паляницу: простой рецепт

Паляницу можно испечь, имея в наличии лишь кисломолочные продукты и муку

Уже ставшая легендарной украинская паляница, которая ломает языки россиянам, обретает все большую популярность. Эта украинская выпечка очень простая в приготовлении, поэтому всегда можно порадовать себя свежевыпеченным традиционным украинским хлебом, имея в наличии лишь кисломолочные продукты и муку. "Телеграф" подготовил для вас пошаговый рецепт украинской паляницы.

Как испечь паляницу: рецепт

Ингредиенты:

кефир – 2 ст.;

сахар – 1 ст. л.;

соль – 1 ч. л.;

специи – по желанию;

сода – 1 ч. л. с верхом;

уксус – 1 ст. л.;

мука – 800 г.

Способ приготовления:

В кефир добавьте соль, сахар, специи, соду. Все хорошо перемешайте. Добавьте муку, замесите тесто. Не забивайте тесто мукой. Накройте полотенцем и оставьте на 10 минут. Разделите тесто на равные части, в зависимости от размера сковородки. Сформируйте паляницы толщиной в палец. Обжарьте под крышкой на маленьком огне и на сухой сковороде с двух сторон. Готовые паляницы накройте чистым полотенцем и дайте им отдохнуть.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт украинской паляницы от Евгения Клопотенко.