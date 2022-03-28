Укр

Как приготовить легендарную украинскую паляницу: простой рецепт

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
48
Украинская паляница получается невероятно пышной Новость обновлена 28 марта 2022, 14:46
Украинская паляница получается невероятно пышной

Паляницу можно испечь, имея в наличии лишь кисломолочные продукты и муку

Уже ставшая легендарной украинская паляница, которая ломает языки россиянам, обретает все большую популярность. Эта украинская выпечка очень простая в приготовлении, поэтому всегда можно порадовать себя свежевыпеченным традиционным украинским хлебом, имея в наличии лишь кисломолочные продукты и муку. "Телеграф" подготовил для вас пошаговый рецепт украинской паляницы.

Как испечь паляницу: рецепт

Ингредиенты:

  • кефир – 2 ст.;
  • сахар – 1 ст. л.;
  • соль – 1 ч. л.;
  • специи – по желанию;
  • сода – 1 ч. л. с верхом;
  • уксус – 1 ст. л.;
  • мука – 800 г.

Способ приготовления:

  1. В кефир добавьте соль, сахар, специи, соду. Все хорошо перемешайте.
  2. Добавьте муку, замесите тесто. Не забивайте тесто мукой. Накройте полотенцем и оставьте на 10 минут.
  3. Разделите тесто на равные части, в зависимости от размера сковородки.
  4. Сформируйте паляницы толщиной в палец.
  5. Обжарьте под крышкой на маленьком огне и на сухой сковороде с двух сторон.
  6. Готовые паляницы накройте чистым полотенцем и дайте им отдохнуть.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт украинской паляницы от Евгения Клопотенко.

Теги:
#Рецепт
Украинские военные действуют по лучшей стратегии
Интервью
Бунт в россии из-за потерь в Украине возможен лишь при одном условии, - военный обозреватель
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинские военные действуют по лучшей стратегии
Бунт в россии из-за потерь в Украине возможен лишь при одном условии, - военный обозреватель
Дата публикации
Категория
Давид Арохамия
Новый раунд переговоров Украины и россии стартует во вторник: названо время
Дата публикации
Категория
Суд ООН в Гааге
У россии проблемы: 42 страны обратились в суд Гааги, что это значит
Дата публикации
Категория
рф знищує українські міста потужними ракетними ударами
россия меняет стратегию: в МВД предупредили о ракетных ударах во всех уголках страны
Дата публикации
Категория
Главные новости в Украине 28 марта
Война — день 33: Украина перешла в контрнаступление, но россияне продолжают стрелять по городам ракетами