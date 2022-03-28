Как приготовить легендарную украинскую паляницу: простой рецепт
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 48
Паляницу можно испечь, имея в наличии лишь кисломолочные продукты и муку
Уже ставшая легендарной украинская паляница, которая ломает языки россиянам, обретает все большую популярность. Эта украинская выпечка очень простая в приготовлении, поэтому всегда можно порадовать себя свежевыпеченным традиционным украинским хлебом, имея в наличии лишь кисломолочные продукты и муку. "Телеграф" подготовил для вас пошаговый рецепт украинской паляницы.
Как испечь паляницу: рецепт
Ингредиенты:
- кефир – 2 ст.;
- сахар – 1 ст. л.;
- соль – 1 ч. л.;
- специи – по желанию;
- сода – 1 ч. л. с верхом;
- уксус – 1 ст. л.;
- мука – 800 г.
Способ приготовления:
- В кефир добавьте соль, сахар, специи, соду. Все хорошо перемешайте.
- Добавьте муку, замесите тесто. Не забивайте тесто мукой. Накройте полотенцем и оставьте на 10 минут.
- Разделите тесто на равные части, в зависимости от размера сковородки.
- Сформируйте паляницы толщиной в палец.
- Обжарьте под крышкой на маленьком огне и на сухой сковороде с двух сторон.
- Готовые паляницы накройте чистым полотенцем и дайте им отдохнуть.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт украинской паляницы от Евгения Клопотенко.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-