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Лучше чем магазинный: самый быстрый рецепт бездрожжевого хлеба на кефире

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Хлеб без дрожжей — пошаговый рецепт Новость обновлена 20 марта 2022, 08:57
Хлеб без дрожжей — пошаговый рецепт

Хлеб без дрожжей считается более полезным.

С началом войны в Украине, многим украинцам пришлось кардинально поменять свои жизни, начиная новыми занятиями, типа пленением маскировочных сеток, до смены жительства, чтобы уберечь свои жизни. Также новые реалии заставляют даже самых неопытных заниматься готовкой, а так как некоторые продукты сейчас в дефиците, приходится выкручиваться.

"Телеграф" предлагает вам простой рецепт хлеба без дрожжей на кефире, который очень легко приготовить в домашних условиях. Автор рецепта — кулинарный блогер zalia.rodnitskaya.

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная — 250 гр
  • Мука пшеничная цельнозерновая -200 гр.
  • Кефир — 400 гр.
  • Сода — 1 ч. л. без горки
  • Соль — 1 ч.л
  • Сахар — 2 ч.л.
  • Семечки или кунжут (по желанию)

Способ приготовления:

  1. Смешайте все сухие ингредиенты. Добавьте теплый кефир (лучше не первой свежести) и семечки (по желанию).
  2. Замесите тесто (оно должно липнуть к рукам), и оставьте его отдохнуть 5-10 мин.
  3. Духовку разогрейте до 240 градусов. Форму смажьте маслом и на дно формы положите семечки и кунжут (по желанию). Поставьте хлеб на 10 минут в духовку 240 градусов, затем снизьте температуру до 180 градусов и готовьте еще 1 час.

Ранее "Телеграф" рассказывал о простом рецепте хлеба без дрожжей на воде, который легко приготовить самостоятельно.

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