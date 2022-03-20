Лучше чем магазинный: самый быстрый рецепт бездрожжевого хлеба на кефире

Хлеб без дрожжей считается более полезным.

С началом войны в Украине, многим украинцам пришлось кардинально поменять свои жизни, начиная новыми занятиями, типа пленением маскировочных сеток, до смены жительства, чтобы уберечь свои жизни. Также новые реалии заставляют даже самых неопытных заниматься готовкой, а так как некоторые продукты сейчас в дефиците, приходится выкручиваться.

"Телеграф" предлагает вам простой рецепт хлеба без дрожжей на кефире, который очень легко приготовить в домашних условиях. Автор рецепта — кулинарный блогер zalia.rodnitskaya.

Ингредиенты:

Мука пшеничная — 250 гр

Мука пшеничная цельнозерновая -200 гр.

Кефир — 400 гр.

Сода — 1 ч. л. без горки

Соль — 1 ч.л

Сахар — 2 ч.л.

Семечки или кунжут (по желанию)

Способ приготовления:

Смешайте все сухие ингредиенты. Добавьте теплый кефир (лучше не первой свежести) и семечки (по желанию). Замесите тесто (оно должно липнуть к рукам), и оставьте его отдохнуть 5-10 мин. Духовку разогрейте до 240 градусов. Форму смажьте маслом и на дно формы положите семечки и кунжут (по желанию). Поставьте хлеб на 10 минут в духовку 240 градусов, затем снизьте температуру до 180 градусов и готовьте еще 1 час.

Ранее "Телеграф" рассказывал о простом рецепте хлеба без дрожжей на воде, который легко приготовить самостоятельно.