Лучше чем магазинный: самый быстрый рецепт бездрожжевого хлеба на кефире
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Хлеб без дрожжей считается более полезным.
С началом войны в Украине, многим украинцам пришлось кардинально поменять свои жизни, начиная новыми занятиями, типа пленением маскировочных сеток, до смены жительства, чтобы уберечь свои жизни. Также новые реалии заставляют даже самых неопытных заниматься готовкой, а так как некоторые продукты сейчас в дефиците, приходится выкручиваться.
"Телеграф" предлагает вам простой рецепт хлеба без дрожжей на кефире, который очень легко приготовить в домашних условиях. Автор рецепта — кулинарный блогер zalia.rodnitskaya.
Ингредиенты:
- Мука пшеничная — 250 гр
- Мука пшеничная цельнозерновая -200 гр.
- Кефир — 400 гр.
- Сода — 1 ч. л. без горки
- Соль — 1 ч.л
- Сахар — 2 ч.л.
- Семечки или кунжут (по желанию)
Способ приготовления:
- Смешайте все сухие ингредиенты. Добавьте теплый кефир (лучше не первой свежести) и семечки (по желанию).
- Замесите тесто (оно должно липнуть к рукам), и оставьте его отдохнуть 5-10 мин.
- Духовку разогрейте до 240 градусов. Форму смажьте маслом и на дно формы положите семечки и кунжут (по желанию). Поставьте хлеб на 10 минут в духовку 240 градусов, затем снизьте температуру до 180 градусов и готовьте еще 1 час.
Ранее "Телеграф" рассказывал о простом рецепте хлеба без дрожжей на воде, который легко приготовить самостоятельно.
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