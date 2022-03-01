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"Паляниця — це хліб, дура": как готовится украинская выпечка, которая ломает язык россиянам

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Клопотенко поделился рецептом хлеба Новость обновлена 01 марта 2022, 16:57
Клопотенко поделился рецептом хлеба

Остапчук потроллил Скабееву, а Клопотенко поделился рецептом украинского хлеба

Все больше россиян не проходят проверку на знание украинского языка. То же касается и российских пропагандистов, которые позорятся в прямом эфире заявляя, что "паляниця" — это клубника.

Недавно телеведущую Скабееву поставил на место украинский шоумен Владимир Остапчук.

"Паляниця — це хліб, дура. Краще вчіть слово "домовина", — подписал телеведущий видео с конфузом россиянки.

В свою очередь украинский кулинар Евгений Клопотенко предложил рецепт украинской выпечки для тех, кто правильно выговаривает ее название. То есть, только для украинцев.

"Паляница является нашим сильным комфортом, способом определения врага и моральным издевательством над ним. То есть и по вкусу, и по психологии – тупо удовольствие. Плюс, вы пишете, что хотите хлеба, но в магазинах его сейчас нет и нужен рецепт. Поэтому во всех смыслах моя обязанность – написать украинцам, как готовить паляницу. Рецепт упрощенный, без дрожжей, из четырех ингредиентов", — написал Клопотенко в Инстаграме.

Ингредиенты:

  • Мука – 500г;
  • Кисломолочка любая – 400г;
  • Соль – 1 ч.л;
  • Сода – 1 ч.л.

Приготовление:

  1. Насыпаете в миску муку, соль и соду. Хорошо размешиваете, чтобы сода разошлась по всей муке. Заливаем кисломолочкой. Если нет кисломолочки, берите воду + уксус, чтобы погасить соду. Смесь просто перемешиваете, чтобы мука пропиталась жидкостью, нужно 1-2 мин.
  2. Затем вываливаете массу на подпиленный мукой стол и делаете плоский четырехугольник, который складываете конвертиком и округляете. Замес окончен. Берете противень с пергаментом, смазываете растительным маслом. Печете 40-45 минут при 200 градусах.

Добавим, что украинцы не боятся русских захватчиков и угоняют военную технику к себе во двор. А в городе Купянск Харьковской области, который бывший мэр "сдал" российским захватчикам, местные атаковали российских военных.

Теги:
#Евгений Клопотенко #Владимир Остапчук
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