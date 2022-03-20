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Краще ніж магазинний: найшвидший рецепт бездріжджового хліба на кефірі

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Хліб без дріжджів — покроковий рецепт Новина оновлена 20 березня 2022, 08:57
Хліб без дріжджів — покроковий рецепт

Хліб без дріжджів вважається кориснішим.

З початком війни в Україні, багатьом українцям довелося кардинально поміняти свої життя, починаючи новими заняттями, на кшталт полону маскувальних сіток, до зміни проживання, щоб уберегти свої життя. Також нові реалії змушують навіть найнедосвідченіших займатися готуванням, а оскільки деякі продукти зараз у дефіциті, доводиться викручуватися.

"Телеграф" пропонує простий рецепт хліба без дріжджів на кефірі, який дуже легко приготувати в домашніх умовах. Автор рецепту – кулінарний блогер zalia.rodnitskaya.

Інгредієнти:

  • Борошно пшеничне — 250 гр
  • Борошно пшеничне цілозерновий -200 гр.
  • Кефір — 400 гр.
  • Сода – 1 ч. л. без гірки
  • Сіль — 1 год.
  • Цукор – 2 ч.л.
  • Насіння або кунжут (за бажанням)

Спосіб приготування:

  1. Змішайте усі сухі інгредієнти. Додайте теплий кефір (краще не першої свіжості) та насіння (за бажанням).
  2. Замісіть тісто (воно має липнути до рук) і залиште його відпочити 5-10 хв.
  3. Духовку розігрійте до 240 градусів. Форму змастіть маслом і на дно форми покладіть насіння і кунжут (за бажанням). Поставте хліб на 10 хвилин|мінути| в духовку 240 градусів, потім знизьте температуру до 180 градусів і готуйте ще 1 годину.

Раніше "Телеграф" розповідав про простий рецепт хліба без дріжджів на воді, який легко приготувати самостійно.

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#Рецепт #Хліб
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