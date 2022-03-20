Краще ніж магазинний: найшвидший рецепт бездріжджового хліба на кефірі

Хліб без дріжджів вважається кориснішим.

З початком війни в Україні, багатьом українцям довелося кардинально поміняти свої життя, починаючи новими заняттями, на кшталт полону маскувальних сіток, до зміни проживання, щоб уберегти свої життя. Також нові реалії змушують навіть найнедосвідченіших займатися готуванням, а оскільки деякі продукти зараз у дефіциті, доводиться викручуватися.

"Телеграф" пропонує простий рецепт хліба без дріжджів на кефірі, який дуже легко приготувати в домашніх умовах. Автор рецепту – кулінарний блогер zalia.rodnitskaya.

Інгредієнти:

Борошно пшеничне — 250 гр

Борошно пшеничне цілозерновий -200 гр.

Кефір — 400 гр.

Сода – 1 ч. л. без гірки

Сіль — 1 год.

Цукор – 2 ч.л.

Насіння або кунжут (за бажанням)

Спосіб приготування:

Змішайте усі сухі інгредієнти. Додайте теплий кефір (краще не першої свіжості) та насіння (за бажанням). Замісіть тісто (воно має липнути до рук) і залиште його відпочити 5-10 хв. Духовку розігрійте до 240 градусів. Форму змастіть маслом і на дно форми покладіть насіння і кунжут (за бажанням). Поставте хліб на 10 хвилин|мінути| в духовку 240 градусів, потім знизьте температуру до 180 градусів і готуйте ще 1 годину.

Раніше "Телеграф" розповідав про простий рецепт хліба без дріжджів на воді, який легко приготувати самостійно.