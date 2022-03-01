"Паляниця — це хліб, дура": як готується українська випічка, яка ламає язик росіянам

Остапчук потролив Скабеєву, а Клопотенко поділився рецептом українського хліба

Дедалі більше росіян не проходять перевірку на знання української мови. Те саме стосується і російських пропагандистів, які ганьбляться у прямому ефірі, заявляючи, що "паляниця" — це полуниця.

Нещодавно телеведучу Скабеєву поставив на місце український шоумен Володимир Остапчук.

"Паляниця — це хліб, дура. Краще вчіть слово "домовина", — підписав телеведучий відео з конфузом росіянки.

У свою чергу, український кулінар Євген Клопотенко запропонував рецепт української випічки для тих, хто правильно вимовляє її назву. Тобто, тільки для українців.

"Паляниця є нашим сильним комфортом, способом для визначення ворога і моральним знущанням над ним. Тобто і по смаку, і по психології — тупо задоволення. Плюс, ви пишете, що хочете хліба, але в магазинах його зараз немає і потрібен рецепт. Тому у всіх сенсах мій обов‘язок — написати українцям, як готувати паляницю. Рецепт спрощений, без дріжджів, з чотирьох інгредієнтів", — написав Клопотенко в Інстаграмі.

Інгредієнти:

Борошно — 500 г;

Кисломолочка будь-яка – 400 г;

Сіль – 1 год.

Сода – 1 год.

Приготування:

Насипаєте у миску борошно, сіль та соду. Добре розмішуєте, щоб сода розійшлася по всьому борошну. Заливаємо ксиломолочкою. Якщо немає кисломолочки, то беріть воду + оцет, щоб погасити соду. Суміш просто перемішуєте, щоб борошно просочилося рідиною, потрібно 1-2 хв. Потім вивалюєте масу на підпилений борошном стіл і робите плоский чотирикутник, який складаєте конвертиком і заокруглюєте. Заміс закінчено. Берете деко з пергаментом, змащуєте олією. Печете 40-45 хвилин при 200 градусах

Додамо, що українці не бояться російських загарбників та викрадають військову техніку до себе у двір. А в місті Куп’янськ Харківської області, яке колишній мер "здав" російським загарбникам, місцеві атакували російських військових.