Російські ЗМІ відверто закликають до масових репресій проти українців: що відомо

У росмедіа вже не заперечують свої цілі щодо масового геноциду українців

Одне з провідних пропагандистських російських видань відкрито закликає до знищення України. Відповідна публікація, в якій автор закликав до проведення масових репресій українського народу та проведення росіянами етнічних чисток на територіях української держави, була оприлюднена на прокремлівському порталі "РИА Новости". Враховуючи те, що видання ніде не зазначило, що думка автора може не збігатися з думкою редакції, вказаний матеріал можна прирівняти до відкритої пропаганди росіян до геноциду в Україні.

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Відповідна стаття була оприлюднена порталом у неділю, 3 квітня.

Публікація російського видання

В Україні матеріал одного з найбільших провладних ЗМІ у росії називають "чітким декларуванням цілей рф по знищенню України та її населення". Зокрема, політичний журналіст Крістіна Бердинських на своїй сторінці в соцмережі написала, що статтю "Что россия должна сделать с Украиной", яка вийшла у неділю, 3 квітня, на російському "РИА новости", потрібно відправити усім західним лідерам, які ще досі вагаються, яку саме зброю давати Україні і скільки:

Публікація журналістки в соцмережі

Кореспондент та фотограф "Телеграфу" Ян Доброносов також відзначив на своїй сторінці у "Фейсбук", що росіяни вже дійшли до такого моменту, що навіть не намагаються заперечити і відкрито заявляють про свій намір влаштувати геноцид в Україні. За його словами, ця стаття є "справжньою гидотою":

Публікація Яна Доброносова в соцмережі

Варто відзначити, що відповідна пропагандистська стаття одного з найбільших російських видань із мільйонною аудиторією доступна й дотепер.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що польські політики відкрито засудили дії російських солдатів в українських містах, які постраждали від збройної агресії рф та закликали до жорсткої міжнародної реакції. Зокрема планується створення спеціальної комісії задля розслідування звірств у Бучі.