Польща закликає до створення міжнародної комісії з розслідування "різанини у Бучі": подробиці

Польські політики засуджують дії російських військових та закликають до жорсткої міжнародної реакції

Польща пропонує створити спеціальну міжнародну комісію з розслідування подій в українській Бучі, аби усі, хто причетний до звірячого геноциду, отримали відповідне покарання.

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Про це у понеділок, 4 квітня, повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Злочин геноциду має бути покараний, належним чином описаний, задокументований і осуджений. Ми пропонуємо створити міжнародну комісію для розслідування цього злочину", — йдеться в тексті публікації.

Публікація прем'єр-міністр Польщі в соцмережі

Нагадаємо, що на масовий геноцид в українській Бучі вже встигли відреагувати й у Великій Британії. Зокрема прем’єр країни Борис Джонсон у своєму Твіттері написав, що кремлівські спроби виправдатись за скоєне не зможуть приховати правду та наголосив, що докладе усіх зусиль, аби "вичерпати ресурси" російської військової машини, впровадивши ще один пакет жорстких санкцій проти країни-агресора.

Окрім цього, покарати росію за звірства у Бучі привселюдно пообіцяв й канцлер Німеччини Олаф Шольц, який заявив що кривавий диктатор путін і його поплічники "відчують наслідки" своїх дій. Додатково він згадав про необхідність постачання озброєння.

Раніше "Телеграф" також писав, що в Україні оприлюднили список російських підрозділів, які чинили геноцид у Бучі, Ірпіні та Гостомелі.