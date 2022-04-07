З 9 напрямків, на яких наступали окупанти, залишилося 2,5 – Арестович

В ОП вважають, що армія росії не зможе оточити українські війська на Донбасі в зоні ООС.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив актуальну інформацію на лінії фронту та розповів про напрямки, де точаться важкі бої.

Про це він говорив на брифінгу у четвер, 7 квітня.

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Арестович зазначив, що з 9 напрямків, на яких наступав противник, залишилося 2,5: зона ООС, Донецька та Луганська область, Маріуполь.

Спроба російських військ оточити сили операції Об’єднаних сил на Донбасі виявиться марною. У цьому вся районі складається несприятлива ситуація для противника. Противник боїться застосовувати бойову авіацію на території України, окрім як у зоні ООС.

"Противник розвиває наступ від Ізюму на південь у напрямку Краматорська та Слов’янська і намагається атакувати по лінії Вугледар — Мар’їнка. Це спроба оточити наші війська, але я думаю, що спроба виявиться марною, надто несприятлива обстановка там для супротивника, хоча легко не буде", — Зауважив він.

За словами Арестовича, ворог також відновив наступ на Маріуполь, але українські війська тримаються у складних умовах. Уряд надає їм допомогу, яку може.

Він повідомив, що також точаться бої на південному заході Луганської області: біля Рубіжного, Попасної, Сєверодонецька.

"Це райони, де наші війська тримають оборону, ходять у контратаки, зупиняють ворога у дуже складній обстановці", — сказав Арестович.

Зазначимо, що противник продовжує зазнавати втрат. Станом на 7 квітня росія втратила 18,9 тисяч людей.

Крім того, в Міноборони України зазначили, що росія так і не досягла переваги в повітряному просторі, через що стягують додаткові сили авіації.