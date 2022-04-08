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Ексглава КСУ Тупицький, який втік з України під час війни, у спортивних штанах спокійно п'є каву у Відні (фотофакт)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Тупицький під час війни в Україні незаконно виїхав у Австрію Новина оновлена 08 квітня 2022, 19:55
Тупицький під час війни в Україні незаконно виїхав у Австрію

У ДБР розпочали розслідування.

Поки Державне бюро розслідувань з'ясовує, яким чином скандальному голові Конституційного суду Олександру Тупицькому вдалося під час війни втекти за кордон, його помітили в одній з кав'ярень Відня (Австрія).

Відповідні фото у п'ятницю, 8 квітня, опублікував журналіст "Української правди" Михайло Ткач.

Так, Олександра Тупицького у спортивних штанах сфотографували в одній з кав'ярень на Штефанс-плац.

"Відсторонений голова КСУ Тупицький продовжує жити у Відні. Штефанс-плац. Сьогодні (8 квітня 2022 рік — ред.). P.S. Спортивки гуд", — написав Михайло Ткач.

Екс-очільника Конституційного суду Олександра Тупицького помітили у Відні
Екс-очільника Конституційного суду Олександра Тупицького помітили у Відні

Тим часом у ДБР заявили, що вже розпочалося досудове розслідування щодо організації незаконного переправлення через кордон екссудді та відстороненого голови Конституційного суду України Олександра Тупицького. За даними розслідувачів, Тупицький залишив межі України без проходження прикордонного і митного контролю та без перевірки документів, які надають право на виїзд за кордон. Також не було з’ясовано наявність або відсутність підстав для тимчасового обмеження Тупицькому у праві виїзду за кордон.

Нагадаємо, що проти Тупицького у жовтні 2020 року було відкрито кримінальну справу за статтею про держзраду. Слідчі ДБР заявили, що він у 2018 році придбав земельну ділянку в окупованому Криму і заради цього пішов на угоду з росією. Наприкінці грудня того ж року президент Володимир Зеленський своїм указом усунув Тупицького від виконання обов’язків голови КСУ. Втім, у самому КСУ заявили, що Зеленський не мав на це права.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в грудні 2021 року США запровадили санкції проти Тупицького через "серйозні корупційні дії", які він робив на посаді голови КСУ.

Теги:
#Конституційний Суд #Австрія #Відень #Розслідування #ДБР #Олександр Тупицький
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