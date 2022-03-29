Скандального ексглаву КСУ помітили в Австрії, офіційно він не залишав Україну

Екссуддю помітили біля одного із готелів Відня.

У вівторок, 29 березня, на 34-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що в Австрії знаходиться відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький, який нібито перетнув кордон України незаконно.

Про це повідомила авторка та ведуча програми журналістських розслідувань "Схеми" Наталія Седлецька на своїй сторінці у Facebook.

"Впізнаєте? Відсторонений голова Конституційного суду, Олександр Тупицький. Втік у Відень. Йому 59 років. 17 березня його родина (дружина Ольга та двоє дітей) виїхали на автомобілі BMW з України. Сам Тупицький офіційно кордон не перетинав. Останні дані про перетин ним кордону — це приліт з Туреччини 22 лютого. Ці фото зроблені в Австрії 24 березня. У центрі Відня біля входу в готель Stefanie. Олександр Тупицький — обвинувачений у корупційних діях, фігурант кримінального провадження ДБР", — написала Седлецька.

Нагадаємо, кримінальну справу проти Тупицького за статтею про держзраду було відкрито у жовтні 2020 року. Тоді слідчі ГБР заявили, що він у 2018 році придбав земельну ділянку в окупованому Криму і заради цього пішов на угоду з росією. Наприкінці грудня того ж року президент Володимир Зеленський своїм указом усунув Тупицького від виконання обов’язків голови КСУ. Втім, у самому КСУ заявили, що Зеленський не мав на це права.

У грудні 2021 року США запровадили санкції проти Тупицького через "серйозні корупційні дії", які він робив на посаді голови КСУ.