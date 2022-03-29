Рус

Скандального ексглаву КСУ помітили в Австрії, офіційно він не залишав Україну

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
405
Олександр Тупицький Новина оновлена 29 березня 2022, 21:42
Олександр Тупицький

Екссуддю помітили біля одного із готелів Відня.

У вівторок, 29 березня, на 34-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що в Австрії знаходиться відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький, який нібито перетнув кордон України незаконно.

Про це повідомила авторка та ведуча програми журналістських розслідувань "Схеми" Наталія Седлецька на своїй сторінці у Facebook.

"Впізнаєте? Відсторонений голова Конституційного суду, Олександр Тупицький. Втік у Відень. Йому 59 років. 17 березня його родина (дружина Ольга та двоє дітей) виїхали на автомобілі BMW з України. Сам Тупицький офіційно кордон не перетинав. Останні дані про перетин ним кордону — це приліт з Туреччини 22 лютого. Ці фото зроблені в Австрії 24 березня. У центрі Відня біля входу в готель Stefanie. Олександр Тупицький — обвинувачений у корупційних діях, фігурант кримінального провадження ДБР", — написала Седлецька.

Нагадаємо, кримінальну справу проти Тупицького за статтею про держзраду було відкрито у жовтні 2020 року. Тоді слідчі ГБР заявили, що він у 2018 році придбав земельну ділянку в окупованому Криму і заради цього пішов на угоду з росією. Наприкінці грудня того ж року президент Володимир Зеленський своїм указом усунув Тупицького від виконання обов’язків голови КСУ. Втім, у самому КСУ заявили, що Зеленський не мав на це права.

У грудні 2021 року США запровадили санкції проти Тупицького через "серйозні корупційні дії", які він робив на посаді голови КСУ.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
Сергій Бичков
Україна
Гучне звільнення: знято з посади голову ДП "Антонов"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Сергій Бичков
Гучне звільнення: знято з посади голову ДП "Антонов"
Дата публікації
Категорія
Російські війська
Розвідка США вже побачила відведення частини російських військ від Києва
Дата публікації
Категорія
Цього разу участь у переговорах приймали розширені делегації
Україна та росія провели переговори в Стамбулі: що вирішили з Кримом, Донбасом та НАТО
Дата публікації
Категорія
російські переговорники
росія зробила гучну заяву щодо військ під Києвом
Дата публікації
Категорія
Головні новини в Україні 29 березня
Війна - день 34: переговори в Стамбулі, удар по Миколаївській ОДА та відвід військ рф з-під Києва