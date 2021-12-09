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Не тільки Портнов: США ввели санкції проти колишнього голови Конституційного суду УкраїниYt

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Олександр Тупицький Новина оновлена 09 грудня 2021, 19:26
Олександр Тупицький

Тупицький потрапив до списку санкцій США.

Державний департамент США повідомив про запровадження санкцій проти колишнього глави Адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрія Портнова, проте у новому списку він виявився не єдиним українцем. Також туди потрапили відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький та його дружина Ольга.

Про це повідомляється в заяві глави Держдепу США Ентоні Блінкена, розміщеній на сайті відомства.

Зазначається, що Тупицький потрапив до списку через "серйозні корупційні дії" і зокрема за отримання хабарів під час перебування на посаді голови КСУ. У Держдепі вказують, що його дружина теж була причетною до цього епізоду, а тому санкції поширюватимуться і на неї.

Обмеження передбачають заборону на в’їзд до США.

Розширення списку санкцій відбувається у Міжнародний день боротьби з корупцією. В оприлюдненому списку, окрім Тупицького, є імена ще восьми чиновників з країн Африки та Латинської Америки, а також члени їхніх сімей.

Як повідомлялося раніше, кримінальну справу проти Тупицького за статтею про держзраду було відкрито у жовтні 2020 року. Тоді слідчі ДБР заявили, що він у 2018 році придбав земельну ділянку в окупованому Криму і заради цього пішов на угоду з Росією.

Наприкінці грудня того ж року президент Володимир Зеленський своїм указом усунув Тупицького від виконання обов’язків голови КСУ. Утім, у самому КСУ заявили, що Зеленський не має на це права.

У січні 2021 року проти Тупицького було відкрито ще одну кримінальну справу, яка стосувалася втручання в роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби.

Теги:
#США #Санкції #КСУ #Олександр Тупицький
Олександр Тупицький
Політика
Не тільки Портнов: США ввели санкції проти колишнього голови Конституційного суду УкраїниYt
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Олександр Тупицький
Не тільки Портнов: США ввели санкції проти колишнього голови Конституційного суду УкраїниYt
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