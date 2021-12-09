Не тільки Портнов: США ввели санкції проти колишнього голови Конституційного суду УкраїниYt

Тупицький потрапив до списку санкцій США.

Державний департамент США повідомив про запровадження санкцій проти колишнього глави Адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрія Портнова, проте у новому списку він виявився не єдиним українцем. Також туди потрапили відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький та його дружина Ольга.

Про це повідомляється в заяві глави Держдепу США Ентоні Блінкена, розміщеній на сайті відомства.

Зазначається, що Тупицький потрапив до списку через "серйозні корупційні дії" і зокрема за отримання хабарів під час перебування на посаді голови КСУ. У Держдепі вказують, що його дружина теж була причетною до цього епізоду, а тому санкції поширюватимуться і на неї.

Обмеження передбачають заборону на в’їзд до США.

Розширення списку санкцій відбувається у Міжнародний день боротьби з корупцією. В оприлюдненому списку, окрім Тупицького, є імена ще восьми чиновників з країн Африки та Латинської Америки, а також члени їхніх сімей.

Як повідомлялося раніше, кримінальну справу проти Тупицького за статтею про держзраду було відкрито у жовтні 2020 року. Тоді слідчі ДБР заявили, що він у 2018 році придбав земельну ділянку в окупованому Криму і заради цього пішов на угоду з Росією.

Наприкінці грудня того ж року президент Володимир Зеленський своїм указом усунув Тупицького від виконання обов’язків голови КСУ. Утім, у самому КСУ заявили, що Зеленський не має на це права.

У січні 2021 року проти Тупицького було відкрито ще одну кримінальну справу, яка стосувалася втручання в роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби.