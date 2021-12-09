Не только Портнов: США ввели санкции против бывшего главы Конституционного суда Украины

Тупицкий попал в санкционный список США.

Государственный департамент США сообщил о введении санкций против бывшего главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Портнова, однако в новом списке он оказался не единственным украинцем. Также туда попали отстраненный глава Конституционного суда Александр Тупицкий и его жена Ольга.

Об этом сообщается в заявлении главы Госдепа США Энтони Блинкена, размещенном на сайте ведомства.

Отмечается, что Тупицкий попал в список из-за "серьезных коррупционных действий" и в частности за получение взяток во время пребывания на посту главы КСУ. В Госдепе указывают, что его жена тоже была уличена в этом эпизоде, а потому санкции будут распространяться и на нее.

Ограничения предусматривают запрет на въезд в США.

Расширение санкционного списка происходит в Международный день борьбы с коррупцией. В обнародованном списке кроме Тупицкого есть имена еще восьми чиновников из стран Африки и Латинской Америки, а также члены их семей.

Как сообщалось ранее, уголовное дело против Тупицкого по статье о госизмене было открыто в октябре 2020 года. Тогда следователи ГБР заявили, что он в 2018 году приобрел земельный участок в оккупированном Крыму и ради этого пошел на сделку с Россией.

В конце декабря того же года президент Владимир Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от выполнения обязанностей главы КСУ. Впрочем, в самом КСУ заявили, что Зеленский не имеет на это права.

В январе 2021 года, против Тупицкого было открыто еще одно уголовное дело, которое касалось вмешательства в работу автоматизированной системы дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы.