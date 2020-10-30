Главу КСУ подозревают в госизмене: судьи придумали ответный ход

Следователи Государственного бюро расследований инициировали досудебное расследование в отношении главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

Соответствующее сообщение обнародовано пресс-службой ГБР.

В заявлении указано, что глава КСУ в июле 2018 года "самовольно занял земельный участок и заключил сделку, которой признаются полномочия должностных лиц РФ на внесение записей об отчуждении украинской земельного участка и отнесения ее к категории подпадающих под юрисдикцию РФ".

"Таким образом он возможно совершил деяние в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, которые квалифицируются по ч. 2 ст. 197-1 и ч. 1 ст. 111 УК Украины", - говорится в заявлении.

Отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет.

В свою очередь, в КСУ запланировали собрание судей.

"В Конституционном Суде Украины в понедельник, 2 ноября, в 11:00, состоится собрание судей Конституционного Суда Украины", - информирует пресс-служба КСУ.

Как сообщалось ранее, в 2018 году Тупицкий оформил договор купли-продажи земли в крымском поселке Кореиз вблизи Ялты по российскому законодательству.