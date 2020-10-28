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Глава Конституционного суда скрыл покупку земли в Крыму после оккупации - но теперь это законно

Глава Конституционного суда скрыл покупку земли в Крыму после оккупации - но теперь это законно
20:58 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий скрыл в декларации, что купил землю в оккупированном Крыму, - но теперь КС снял уголовную ответственность за это.

Об этом рассказала журналистка и главный редактор программы "Схемы" Наталья Седлецкая на своей странице в Фейсбук.

В 2018, когда Тупицкий был еще заместителем председателя КСУ, он оформил договор купли-продажи земли в крымском поселке Кореиз вблизи Ялты по российскому законодательству.

Документальное подтверждение этому журналист "Схем" Александр Чорновалов получил из Единого государственного реестра недвижимости Российской Федерации.

В то же время, от Украины Тупицкий факт покупки земли в оккупированном Крыму решил скрыть, и не указывал ее в своей декларации ни в 2018, ни в 2019 году.

"Представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений - это нарушение, определенное статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины. Было, до вчерашнего дня. Пока Конституционный суд Украины, возглавляемый самим Александром Тупицким, не отменил 27 октября уголовную ответственность за ложь в имущественных декларациях", - рассказала журналист.

Читайте также в материале "Телеграф": Почему Национальное агентство по предупреждению коррупции 28 октября в 18:00 закрыло реестр электронных деклараций.

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Все по теме:

Украина, Крым, КСУ, Декларации, Электронные декларации, Александр Тупицкий.

Автор:

Телеграф
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