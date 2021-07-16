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Подделка информации: Тупицкий получил новое подозрение от Генпрокуратуры

Подделка информации: Тупицкий получил новое подозрение от Генпрокуратуры
Обновлено 14:57 Сегодня Телеграф

Бывшему главе Конституционного Суда Александру Тупицкому вручено сообщение о подозрении во вмешательстве в работу автоматизированной системы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Следствие установило, что бывший глава Конституционного Суда по предварительному сговору с главным бухгалтером КСУ осуществили несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы при подписании электронных бухгалтерских документов. Данные действия привели к искажению информацию о том, кто действительно подписывал документы.

По версии следователей, бывший глава КСУ, который был отстранен от должности в декабре 2020 года из-за сообщения о подозрении, передал защищенный электронный носитель с собственным ключом квалифицированной электронной подписи и пароль к нему главному бухгалтеру. Кроме того, он дал незаконное указание о дальнейшем использовании этого ключа от его имени и вместо него для подписания платежных и других документов в автоматизированной системе. Было подписано более 200 электронных платежных поручений, электронных документов по бюджетным обязательствам, сводных смет и назначений, открытых ассигнований и т.п.

Как отметили в ОГП, данные незаконные действия осуществлялись даже в период, когда Тупицкий находился за пределами Украины.

По данному факту экс-главе КСУ сообщено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы, что привело к подделке информации, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 361 УК Украины).

Государственное бюро расследований продолжает досудебное расследование.

К слову, в сообщении ОГП имя бывшего главы Конституционного Суда не указано. Однако, исходя из упомянутого временного периода, очевидно, что речь идет про Александра Тупицкого.

Как сообщал "Телеграф", в октябре 2020 года Государственное бюро расследований начало уголовное производство в отношении главы Конституционного Суда Александра Тупицкого по факту государственной измены. Речь идет о "самовольно занятом участке" в оккупированном Крыму в июле 2018 года, который был оформлен по российскому законодательству.

29 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский после заседания СНБО подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КСУ. В Конституционном Суде заявили, что данный документ не имеет законной силы.

19 января следователи Государственного бюро расследований объявили о подозрении главе КСУ Александру Тупицкому. Ему инкриминируют совершение преступлений против правосудия, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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Александр Тупицкий.
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