У Зеленского объяснили, имеет ли он право отстранить Тупицкого

У президента Украины Владимира Зеленского есть полномочия отстранить главу КСУ Александра Тупицкого.
Об этом рассказал представитель Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский в комментарии LIGA.net.
Вениславский отметил, что уголовно-процессуальный кодекс дает право Офису генерального прокурора (ОГП) ходатайствовать президенту об отстранении лиц, которые ним же и назначены.
Помимо того, представитель Зеленского отметил, что у президента есть право принять соответствующее решение в случае получения обращения из ОГП.
"Президент имеет такие полномочия", – подчеркнул Вениславский.
Как сообщалось ранее, 28 декабря ОГП обратился к Зеленскому с просьбой отстранить Александра Тупицкого от должности судьи на основании открытого в ГБР дела о госизмене.
Как сообщалось ранее, спикер Рады Дмитрий Разумков рассказал, есть ли у него конфликт с Зеленским.