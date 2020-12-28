У Зеленского объяснили, имеет ли он право отстранить Тупицкого

У президента Украины Владимира Зеленского есть полномочия отстранить главу КСУ Александра Тупицкого.

Об этом рассказал представитель Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский в комментарии LIGA.net.

Вениславский отметил, что уголовно-процессуальный кодекс дает право Офису генерального прокурора (ОГП) ходатайствовать президенту об отстранении лиц, которые ним же и назначены.

Помимо того, представитель Зеленского отметил, что у президента есть право принять соответствующее решение в случае получения обращения из ОГП.

"Президент имеет такие полномочия", – подчеркнул Вениславский.

Как сообщалось ранее, 28 декабря ОГП обратился к Зеленскому с просьбой отстранить Александра Тупицкого от должности судьи на основании открытого в ГБР дела о госизмене.

Как сообщалось ранее, спикер Рады Дмитрий Разумков рассказал, есть ли у него конфликт с Зеленским.