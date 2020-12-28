Зеленского попросили отстранить главу КСУ Тупицкого от должности: детали

28 декабря Офис генпрокурора обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой отстранить главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, против которого ГБР открыло уголовное производство за госизмену, от должности судьи.

Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

После неявки главы КСУ 28 декабря в Офис генпрокурора для проведения следственных действий, ему по почте направили уведомление о подозрении.

Также Офис генпрокурора направил ходатайство президенту Украины об отстранении Тупицкого от должности сроком на два месяца.

В свою очередь сам Тупицкий сообщил, что не сожет прийти по семейным обстоятельствам, но так и не предоставил документов об уважительности причин неявки.

Стоит отметить, что главу Конституционного суда Украина Александра Тупицкого вызывали в Офис генпрокурора для вручения подозрения на 28 декабря.

Напомним, что совсем недавно следователи Государственного бюро расследований инициировали досудебное расследование в отношении главы КСУ Александра Тупицкого по факту госизмены и незаконного отчуждения земельного участка на территори Крыма по законам РФ.