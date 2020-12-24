После скандала в Украине готовят подозрение главе КСУ Тупицкому: что известно

Главу Конституционного суда Украина Александра Тупицкого вызывают для вручения подозрения на 28 декабря, повестку ему должны вручить в четверг, 24 декабря.

Об этом сообщили "Українські Новини" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Там также опубликовали фото повестки от Офиса генпрокурора:

Таким образом, вручить подозрение Тупицкому планируют 28 декабря в 09:30 утра, в кабинете исполняющего обязанности генпрокурора Романа Говды.

Стоит отметить, что в мае 2013 года без необходимого опыта Тупицкий стал судьей Конституционного суда. В прошлом близкий к АП Януковича рассказал, что и этим своим назначением Тупицкий обязан Татькову. Янукович обещал, что со временем Тупицкий возглавит Конституционный суд, но Евромайдан сломал эти планы: президент бежал в Россию, а теща и имущество судьи в Крыму и Донецке оказались на оккупированных Россией и сепаратистами территориях.

Также совсем недавно следователи Государственного бюро расследований инициировали досудебное расследование в отношении главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого по факту государственной измены и незаконного отчуждения земельного участка на территории аннексированного Крыму по законам России.

Напомним, что ранее Конституционным судом Украины было принято решение, который предусматривалась отмена ответственности за недостоверное декларирование, которое вчера отменил президент Украины Владимир Зеленский.