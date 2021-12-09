Экс-глава администрации Януковича попал под санкции США: что известно

Бывший нардеп попал в санкционный список США по так называемому закону Магнитского

Украинский юрист и политик Андрей Портнов, который при президентстве Виктора Януковича был первым заместителем его администрации, попал под санкции США.

Как отмечается на сайте Минфина Соединенных штатов Америки, санкции против Портнова были введены с четверга, 9 декабря.

Сообщается, что под действие санкций попал не только Андрей Портнов, но и возглавляемый им благотворительный фонд.

Американская сторона внесла Портнова в санкционный список по так называемому закону Магнитского, который дает возможность накладывать ограничения на иностранных граждан, обвиняемых в коррупции, применении пыток и других нарушениях, направленных против правозащитников и разоблачающих незаконную деятельность

Справка

Андрей Портнов – адвокат, юрист, бывший народный депутат, который с 2014 года был главой Администрации президента Украины Виктора Януковича. Кроме того, Портнова считают причастным к принятию "законов 16 января" (так называемые "диктаторские законы", которые были приняты из-за массовых протестов граждан). Против Портнова открывали ряд уголовных дел, среди которых о причастности к аннексии Крыма и о госизмене, однако впоследствии их закрыли. С 2021 года Андрей Портнов находится под санкциями США из-за причастности к масштабной коррупции в Украине.

Напомним, как сообщал "Телеграф" ранее, Совет национальной безопасности на обороны Украины ввел санкции против группы лиц и иностранных компаний. В их числе оказались десятки человек, работавших во время выборов в Госдуму РФ на территории Крымского полуострова.