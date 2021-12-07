Зеленский ввел новые санкции: пострадают самолеты Медведчука и "выборные комиссии" Крыма

Некоторые документы претерпели частичные изменения

Во вторник, 7 декабря, под санкциями Совета нацбезопасности и обороны оказалась группа лиц и иностранных компаний, которые связаны с Россией или оккупированным Крымом. Сразу три соответствующих указа — №№623, 624 и 625 — подписал президент Владимир Зеленский.

Их тексты вместе с дополнениями опубликованы на сайте главы государства.

Значительная часть нововведенных экономических ограничений связана с украинскими гражданами, которые перешли на сторону России после оккупации Крыма в 2014 году. Несколько десятков человек, которые работали во время выборов в Госдуму РФ на территории Крымского полуострова, теперь находятся под санкциями на срок от десяти лет. Есть и те, кто попал "под раздачу" бессрочно.

СНБО ввели санкции против членов "выборных комиссий" Крыма

Еще один из указов касается трех компаний, юридически расположенных в США, — ALPHA BRAVO AVIATION LLC, CASCADE HOLDING и G200 203 LLC. Все они связаны с компанией, которая организовывала перелеты из Украины в Россию. Речь идет о так называемых "самолетах Медведчука". Эти ограничения пока вводятся на трехлетний срок.

Американские компании, связанные с полетами в Россию

Напомним, что Владимир Зеленский считает санкции СНБО вполне обоснованной и своевременной реакцией на происходящее в Украине. При этом наличие судебных решений, которые бы стали логичным продолжением вводимых ограничений, президент предлагает требовать не у него, а у, собственно, судей.

Также "Телеграф" рассказывал, в каких условиях живет подсанкционный народный депутат, глава партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук, который находится под следствием.