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Зеленський запровадив нові санкції: постраждають літаки Медведчука та "виборчі комісії" Криму

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Президент підписав одразу три укази Новина оновлена 07 грудня 2021, 20:18
Президент підписав одразу три укази

Деякі документи зазнали часткових змін

У вівторок, 7 грудня, під санкціями Ради нацбезпеки та оборони опинилася група осіб та іноземних компаній, пов’язаних із Росією чи окупованим Кримом. Відразу три відповідні укази — №№623, 624 та 625 — підписав президент Володимир Зеленський.

Їхні тексти разом із доповненнями опубліковані на сайті глави держави.

Значна частина нововведених економічних обмежень пов’язана з українськими громадянами, які перейшли на бік Росії після окупації Криму у 2014 році. Кілька десятків людей, котрі працювали під час виборів до Держдуми РФ на території Кримського півострова, наразі перебувають під санкціями на строк від десяти років. Є й ті, хто потрапив "під роздачу" санкцій безстроково.

РНБО запровадила санкції проти членів "виборчих комісій" Криму
РНБО запровадила санкції проти членів "виборчих комісій" Криму

Ще один із указів стосується трьох компаній, юридично розташованих у США, — ALPHA BRAVO AVIATION LLC, CASCADE HOLDING та G200 203 LLC. Усі вони пов’язані з компанією, яка організовувала перельоти з України до Росії. Мова — про так звані "літаки Медведчука". Ці обмеження поки що вводяться на трирічний термін.

Американські компанії, пов’язані з польотами до Росії
Американські компанії, пов’язані з польотами до Росії

Нагадаємо, що Володимир Зеленський вважає санкції РНБО цілком обґрунтованою та своєчасною реакцією на те, що відбувається в Україні. При цьому наявність судових рішень, які б стали логічним продовженням введених обмежень, президент пропонує вимагати не у нього, а у, власне, суддів.

Також "Телеграф" розповідав, у яких умовах живе підсанкційний народний депутат, голова партії "ОПЗЖ" Віктор Медведчук, що перебуває під слідством.

Теги:
#Крим #Санкції #РНБО #Наказ Президента #Володимир Зеленський
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