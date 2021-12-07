Зеленський запровадив нові санкції: постраждають літаки Медведчука та "виборчі комісії" Криму

Деякі документи зазнали часткових змін

У вівторок, 7 грудня, під санкціями Ради нацбезпеки та оборони опинилася група осіб та іноземних компаній, пов’язаних із Росією чи окупованим Кримом. Відразу три відповідні укази — №№623, 624 та 625 — підписав президент Володимир Зеленський.

Їхні тексти разом із доповненнями опубліковані на сайті глави держави.

Значна частина нововведених економічних обмежень пов’язана з українськими громадянами, які перейшли на бік Росії після окупації Криму у 2014 році. Кілька десятків людей, котрі працювали під час виборів до Держдуми РФ на території Кримського півострова, наразі перебувають під санкціями на строк від десяти років. Є й ті, хто потрапив "під роздачу" санкцій безстроково.

РНБО запровадила санкції проти членів "виборчих комісій" Криму

Ще один із указів стосується трьох компаній, юридично розташованих у США, — ALPHA BRAVO AVIATION LLC, CASCADE HOLDING та G200 203 LLC. Усі вони пов’язані з компанією, яка організовувала перельоти з України до Росії. Мова — про так звані "літаки Медведчука". Ці обмеження поки що вводяться на трирічний термін.

Американські компанії, пов’язані з польотами до Росії

Нагадаємо, що Володимир Зеленський вважає санкції РНБО цілком обґрунтованою та своєчасною реакцією на те, що відбувається в Україні. При цьому наявність судових рішень, які б стали логічним продовженням введених обмежень, президент пропонує вимагати не у нього, а у, власне, суддів.

Також "Телеграф" розповідав, у яких умовах живе підсанкційний народний депутат, голова партії "ОПЗЖ" Віктор Медведчук, що перебуває під слідством.