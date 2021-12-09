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Ексглава адміністрації Януковича потрапив під санкції США: що відомо

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Андрій Портнов Новина оновлена 09 грудня 2021, 18:31
Андрій Портнов

Колишній нардеп потрапив у санкційний список США за так званим законом Магнітського

Український юрист та політик Андрій Портнов, який за часів президентства Віктора Януковича був першим заступником його адміністрації, потрапив під санкції США.

Як зазначається на сайті Мінфіну Сполучених штатів Америки, санкції проти Портнова запровадили з четверга, 9 грудня.

Зазначається, що під дію санкцій потрапив не лише Андрій Портнов, а й благодійний фонд, який він очолює.

Американська сторона внесла Портнова у санкційний список за так званим законом Магнітського, який дає можливість накладати обмеження на іноземних громадян, яких звинувачують у корупції, застосуванні тортур та інших порушеннях, спрямованих проти правозахисників і тих, хто викриває незаконну діяльність

Довідка

Андрій Портнов — адвокат, юрист, колишній народний депутат, який з 2014 року був главою Адміністрації президента України Віктора Януковича. Крім того, Портнова вважають причетним до прийняття "законів 16 січня" (так звані "диктаторські закони", які ухвалили через масові протести громадян). Проти Портнова відкривали низку кримінальних справ, серед яких про причетність до анексії Криму та про держзраду, однак згодом їх закрили. З 2021 року Андрій Портнов знаходиться під санкціями США через причетність до масштабної корупції в Україні.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф" раніше, Рада національної безпеки на оборони України ввела санкції проти групи осіб та іноземних компаній. У їх числі опинилися десятки людей, які працювали під час виборів до Держдуми РФ на території Кримського півострова.

Теги:
#США #Санкції #Мінфін #Андрій Портнов
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