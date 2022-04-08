Сбежавший из Украины во время войны экс-глава КСУ Тупицкий в спортивных штанах спокойно пьет кофе в Вене (фотофакт)

В ГБР приступили к расследованию.

Пока Государственное бюро расследований выясняет, каким образом скандальному главе Конституционного суда Александру Тупицкому удалось во время войны сбежать за границу, его заметили в одном из кафе Вены (Австрия).

Соответствующие фото в пятницу, 8 апреля, опубликовал журналист "Украинской правды" Михаил Ткач.

Так, Александра Тупицкого в спортивных штанах сфотографировали в одном из кафе на Штефанс-плац.

"Отстраненный глава КСУ Тупицкий продолжает жить в Вене. Штефанс-плац. Сегодня (8 апреля 2022 — ред.). PS Спортивки гуд", — написал Михаил Ткач.

Экс-глава Конституционного суда Александр Тупицкий был замечен в Вене

Между тем в ГБР заявили, что уже началось досудебное расследование организации незаконной переправки через границу экс-судьи и отстраненного председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. По данным расследователей, Тупицкий покинул границы Украины без прохождения пограничного и таможенного контроля и без проверки документов, предоставляющих право на выезд за границу. Также не было установлено наличие или отсутствие оснований для временного ограничения Тупицкого в праве выезда за границу.

Напомним, что против Тупицкого в октябре 2020 года было возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Следователи ГБР заявили, что он в 2018 году приобрел земельный участок в оккупированном Крыму и ради этого пошел на сделку с россией. В конце декабря того же года президент Владимир Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от исполнения обязанностей главы КСУ. Впрочем, в самом КСУ заявили, что Зеленский не имел на это права.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в декабре 2021 года США ввели санкции против Тупицкого из-за "серьезных коррупционных действий", которые он предпринимал на должности главы КСУ.