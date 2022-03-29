Скандального экс-главу КСУ заметили в Австрии, официально он не покидал Украину

Экс-судью заметили возле одного из отелей Вены.

Во вторник, 29 марта, на 34-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что в Австрии находится отстраненный глава Конституционного суда Александр Тупицкий, который якобы пересек границу Украины незаконно.

Об этом сообщила автор и ведущая программы журналистских расследований "Схеми" Наталья Седлецкая на своей странице в Facebook.

"Узнаете? Отстраненный председатель Конституционного суда Александр Тупицкий. Убежал в Вену. Ему 59 лет. 17 марта его семья (жена Ольга и двое детей) уехали на автомобиле BMW из Украины. Сам Тупицкий официально границу не пересекал. Последние данные о пересечении им границы – это прилет из Турции 22 февраля. Эти фотографии сделаны в Австрии 24 марта. В центре Вены у входа в отель Stefanie. Александр Тупицкий – обвиненный в коррупционных действиях, фигурант уголовного производства ГБР", — написала Седлецкая.

Напомним, уголовное дело против Тупицкого по статье о госизмене было открыто в октябре 2020 года. Тогда следователи ГБР заявили, что он в 2018 году приобрел земельный участок в оккупированном Крыму и ради этого пошел на сделку с россией. В конце декабря того же года президент Владимир Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от выполнения обязанностей главы КСУ. Впрочем, в самом КСУ заявили, что Зеленский не имел на это права.

В декабре 2021 года США ввели санкции против Тупицкого из-за "серьезных коррупционных действий", которые он совершал на посту главы КСУ.