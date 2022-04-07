В Кремле впервые признали "значительные" потери в Украине

Оккупанты понесли "значительные потери" в Украине.

В россии впервые признались, что потеряли в Украине большое количество своих солдат.

Об этом в комментарии Sky News рассказал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Так отвечая на вопрос сколько военных потеряла россии во время вторжения в Украину, Песков признал, что потери значительные.

"У нас есть значительные потери в войсках. И это огромная трагедия для нас", — сказал он.

Вместе с тем спикер путина заявил, что война не стала унижением для россии, а также выразил убеждение, что якобы российские войска добровольно оставили Киевскую и Черниговскую области, чтобы "продемонстрировать готовность вести переговоры" и снизить напряжение.

Как сообщалось ранее, войска противника покинули Киевскую и Черниговскую области, а также с боями отступают из Сумщины. Вместе с тем основные усилия враг пытается сфокусировать на Юге Украины и на захвате Донецкой и Луганской областей.

Однако в Генштабе Вооруженных сил Украины считают, что угроза повторного наступления на Киев никуда не делась и скорее всего россия предпримет еще одну попытку штурма столицы в будущем.