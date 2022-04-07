Армия рф активизировалась на Северодонецком направлении.

В четверг, 7 апреля, на 43-й день полномасштабного вторжения рф в Украину британская разведка опубликовала свежую карту боев в Украине.

Карта была размещена в открытом доступе на странице Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В Генштабе ВСУ сообщили ситуацию на фронте. На Южнобужском направлении противник пытается не допустить дальнейшего продвижения подразделений Вооруженных Сил Украины и улучшить тактическое положение своих подразделений в некоторых районах. На Волынском направлении существует вероятность ракетно-бомбовых ударов врага по объектам военной и гражданской инфраструктуры с территории республики Беларусь. На Полесском направлении противник активных действий не проводил.

Карта боев в Украине за 7 апреля

На Северском направлении противник завершает проведение перегруппировки и восстановления боеспособности подразделений Центрального военного округа в определенных районах Брянской и Курской областей. На Слобожанском направлении враг проводит активные мероприятия по наращиванию системы управления и связи в интересах наступательной группировки войск.

На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает вести огневое влияние и ведение штурмовых действий. Наносит ракетно-бомбовые удары, ведет артиллерийский огонь по гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Враг также активизировал усилия на Северодонецком направлении.

Ранее сообщалось, что россия все еще может организовать второе наступление на Киев.

Напомним, рф вновь разгоняет фейк про украинских военных.