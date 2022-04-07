Британская разведка опубликовала свежую карту боев в Украине
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Армия рф активизировалась на Северодонецком направлении.
В четверг, 7 апреля, на 43-й день полномасштабного вторжения рф в Украину британская разведка опубликовала свежую карту боев в Украине.
Карта была размещена в открытом доступе на странице Министерства обороны Великобритании в Twitter.
В Генштабе ВСУ сообщили ситуацию на фронте. На Южнобужском направлении противник пытается не допустить дальнейшего продвижения подразделений Вооруженных Сил Украины и улучшить тактическое положение своих подразделений в некоторых районах. На Волынском направлении существует вероятность ракетно-бомбовых ударов врага по объектам военной и гражданской инфраструктуры с территории республики Беларусь. На Полесском направлении противник активных действий не проводил.
На Северском направлении противник завершает проведение перегруппировки и восстановления боеспособности подразделений Центрального военного округа в определенных районах Брянской и Курской областей. На Слобожанском направлении враг проводит активные мероприятия по наращиванию системы управления и связи в интересах наступательной группировки войск.
На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает вести огневое влияние и ведение штурмовых действий. Наносит ракетно-бомбовые удары, ведет артиллерийский огонь по гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Враг также активизировал усилия на Северодонецком направлении.
Ранее сообщалось, что россия все еще может организовать второе наступление на Киев.
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