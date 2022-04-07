Война — день 43: россия продолжает атаковать Украину и убивать украинцев, но несет потери от ВСУ и получает новые санкции

Оперативно о главном за день.

Уже 43-й день Украина ведет борьбу за свое существование против российских орд, которые отказали нам в праве на жизнь. Постепенно ВСУ освобождают от россиян захваченную ранее территорию Херсонской области, при этом ежедневно отбивая многочисленные атаки со стороны ОРДЛО. На уже освобожденных территориях спасатели, военные и волонтеры расчищают завалы разрушенных россиянами домов и хоронят тела погибших мирных граждан. Против россии вводятся новые санкции, которые бьют как по отдельным путинским функционерам и их семьям, так и по экономике россии и целым ее секторам. Однако россию пока это не останавливает: российские военные преступники продолжают обстреливать и бомбить мирные города, а воздушные тревоги регулярно звучат во всех областях Украины.

В этой текстовой трансляции "Телеграф" сообщает о важнейших событиях, происходящих в Украине 7 апреля. Более оперативная информация доступна в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Ближе к полуночи среды, 6 апреля, Харьков, предположительно, подвергся обстрелу. Местные паблики пишут, что после него начался сильный пожар.

Германия уже отправила в Украину большие объемы оружия и работает над увеличением таких поставок, однако не афиширует это по просьбе украинской стороны, заявил министр обороны ФРГ.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай призывает население области эвакуироваться и более серьёзно относится к своей безопасности во время обстрелов.

Призыв к жителям Луганщины эвакуироваться

На подконтрольной украинской власти территории Донецкой области за минувшие сутки россияне во время обстрелов городов убили пять мирных жителей, еще четыре человека были ранены. Общий счет жертв среди гражданских на Донетчине без учета Мариуполя и Волновахи идет на сотни.

Напомним, что информация за 4 апреля доступна в публикации: "Война — день 40: пока мир в раздумьях над санкциями для Кремля, оккупанты бомбят Тернополь, Одессу и Николаев".

С важнейшими для Украины событиями в стране и мире 5 апреля можно детально ознакомиться в нашей статье "Война — день 41: мир осуждает россию за резню в Буче, но оккупанты продолжают убивать украинцев".

А подробнее узнать о происходившем 6 апреля можно в нашем материале "Война — день 42: бои за юг и восток Украины продолжаются, россия бомбит украинские города".