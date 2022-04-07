путин наградил летчиков, которые бомбили города Украины
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 93
Диктатор присвоил награды убийцам "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество"
Президент россии владимир путин присвоил звание "гвардейский" 121-му тяжелому бомбардировочному авиационному полку, которые бомбил мирные украинские города, убивал украинцев, детей.
Как пишут росСМИ, диктатор присвоил награды летчикам "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов".
Отметим, что 9 марта Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало список летного состава стратегической авиации ПКС россии, который планировал переместиться на аэродромы Беларуси, для осуществления ракетно-бомбовых ударов по украинским городам.
Список оккупантов-летчиков
121 тяжелый бомбардировочный авиационный полк (военная часть 85927, Энгельс) (в боевом составе Ту-160М, Ту-160):
- командир полка – полковник Скитский Олег Игоревич, дата рождения 24.07.1980, адрес проживания: Саратовская область, г. Энгельс-1 дом. 82 кв. 37 (летный городок)
- командир эскадрильи полка – подполковник Волковицкий Сергей Иванович, дата рождения – 05.08.1973, адрес проживания: Саратовская область, г. Энгельс-1 дом. 81 кв. 17 (летный городок)
- экипаж – командир корабля подполковник Волковицкий С.И.; летчик-инструктор подполковник Бурдаков П.В.; штурман корабля майор Элькин Д.В.; штурман-инструктор подполковник Малинин В.В.
- заместитель командира эскадрильи полка – майор Гуцал Алексей Николаевич, дата рождения – 28.11.1979
- командир корабля – майор Мишин Сергей
- командир корабля – майор Тверитин Игорь Юрьевич, дата рождения – 03.12.1974, адрес проживания: Саратовская область, г. Энгельс-1 дом. 1 кв. 175 (летный городок)
- подполковник Хамитов Руслан – https://m.ok.ru/profile/571140973127
Ранее сообщалось, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна не будет закрывать небо над Украиной, которая противостоит российскому вторжению, но отметил, что этому есть мощная альтернатива — зенитно-ракетные комплексы Starstreak.
США так же решила помочь Украине закрыть небо и передали дополнительно 800 комплексов Stinger, а также огромное количество боеприпасов к минометам и стрелковому оружию и 9000 гранатометов различных систем, включая 2 тысячи "Джавелинов".
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-