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В США оценили шансы Украины на победу в войне с россией: что говорят в Пентагоне и Госдепе

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
Дата публикации
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Украинцы уже доказывают, что могут победить россию, отмечают в США
Украинцы уже доказывают, что могут победить россию, отмечают в США

И Пентагон и Госдеп считают, что Украина победит в войне с россией

Американские военные и дипломаты оптимистично для Украины оценивают перспективы завершения развязанной россией войны.

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Так, в Министерстве обороны США считают, что Украина может выиграть войну против россии. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби, отвечая на вопрос журналистов, сказал: "Конечно, они (украинцы — ред.) могут победить".

Он отметил, что доказательства победы Украины в войне с россией можно увидеть по результатам, которые демонстрируют украинские Вооруженные силы каждый день.

"Абсолютно они могут победить", — подчеркнул Кирби.

В свою очередь государственный секретарь США Энтони Блинкен выразился еще более категорично, заявив, что сценария, при котором Украина проиграет войну с россией и лишится своей независимости, не существует.

"Что такое успех, что такое победа? Это — добиться сохранения суверенитета и независимости своей страны. И не существует сценария, по которому бы этого не произошло со временем", — сказал Блинкен в интервью NBC, стенограмму которого 6 апреля обнародовал Госдеп США.

Он также выразил убеждение, что намерения кремля путем развязанной войны ликвидировать суверенитет и независимость Украины и подчинить себе изначально были стратегической ошибкой.

"Но наиболее мощным фактором является то, что украинцы дали четко понять, что не будут подчиняться воле владимира путина", — отметил госсекретарь США.

Как сообщалось, ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли выразил убеждение, что война россии против Украины продлится не менее чем несколько лет.

Теги:
#Украина #США #Россия #Война #Прогноз
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