В США оценили шансы Украины на победу в войне с россией: что говорят в Пентагоне и Госдепе
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И Пентагон и Госдеп считают, что Украина победит в войне с россией
Американские военные и дипломаты оптимистично для Украины оценивают перспективы завершения развязанной россией войны.
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Так, в Министерстве обороны США считают, что Украина может выиграть войну против россии. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби, отвечая на вопрос журналистов, сказал: "Конечно, они (украинцы — ред.) могут победить".
Он отметил, что доказательства победы Украины в войне с россией можно увидеть по результатам, которые демонстрируют украинские Вооруженные силы каждый день.
"Абсолютно они могут победить", — подчеркнул Кирби.
В свою очередь государственный секретарь США Энтони Блинкен выразился еще более категорично, заявив, что сценария, при котором Украина проиграет войну с россией и лишится своей независимости, не существует.
"Что такое успех, что такое победа? Это — добиться сохранения суверенитета и независимости своей страны. И не существует сценария, по которому бы этого не произошло со временем", — сказал Блинкен в интервью NBC, стенограмму которого 6 апреля обнародовал Госдеп США.
Он также выразил убеждение, что намерения кремля путем развязанной войны ликвидировать суверенитет и независимость Украины и подчинить себе изначально были стратегической ошибкой.
"Но наиболее мощным фактором является то, что украинцы дали четко понять, что не будут подчиняться воле владимира путина", — отметил госсекретарь США.
Как сообщалось, ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли выразил убеждение, что война россии против Украины продлится не менее чем несколько лет.
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