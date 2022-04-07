В США оценили шансы Украины на победу в войне с россией: что говорят в Пентагоне и Госдепе

И Пентагон и Госдеп считают, что Украина победит в войне с россией

Американские военные и дипломаты оптимистично для Украины оценивают перспективы завершения развязанной россией войны.

Проверенные новости о войне с россией и не только ищите в нашем Telegram

Так, в Министерстве обороны США считают, что Украина может выиграть войну против россии. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби, отвечая на вопрос журналистов, сказал: "Конечно, они (украинцы — ред.) могут победить".

Он отметил, что доказательства победы Украины в войне с россией можно увидеть по результатам, которые демонстрируют украинские Вооруженные силы каждый день.

"Абсолютно они могут победить", — подчеркнул Кирби.

В свою очередь государственный секретарь США Энтони Блинкен выразился еще более категорично, заявив, что сценария, при котором Украина проиграет войну с россией и лишится своей независимости, не существует.

"Что такое успех, что такое победа? Это — добиться сохранения суверенитета и независимости своей страны. И не существует сценария, по которому бы этого не произошло со временем", — сказал Блинкен в интервью NBC, стенограмму которого 6 апреля обнародовал Госдеп США.

Он также выразил убеждение, что намерения кремля путем развязанной войны ликвидировать суверенитет и независимость Украины и подчинить себе изначально были стратегической ошибкой.

"Но наиболее мощным фактором является то, что украинцы дали четко понять, что не будут подчиняться воле владимира путина", — отметил госсекретарь США.

Как сообщалось, ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли выразил убеждение, что война россии против Украины продлится не менее чем несколько лет.