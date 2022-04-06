Американский генерал сделал неприятный прогноз насчет войны в Украине
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 3882
Генерал также оценил угрозу россии безопасности в мире
Война россии с Украиной не только может затянуться на годы, но и увеличивает риск большого международного конфликта между великими державами.
Такое мнение высказал генерал Марк Милли, который занимает пост председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США.
Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией
Милли считает, что война продлится не менее чем несколько лет, и Украина, как и поддерживающие ее США, НАТО и другие союзники будут в нее втянуты. О десятилетиях генерал пока не говорит.
Он также назвал вторжение россии наиболее серьезной угрозой миру и безопасности в Европе и, вероятно, во всем мире за его более чем 40-летнюю карьеру. Милли отметил, что россия продолжает угрожать уровнем своего ядерного вооружения, а также демонстрировала возможности в кибератаках.
Ранее "Телеграф" писал, что у россии сохранилась часть международной поддержки — в густонаселенных, но менее развитых государствах.
Отметим, что у астрологов более оптимистичный прогноз — предсказывают окончание конфликта в начале осени или в конце, но с возможным периодом, аналогичным холодной войне.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-