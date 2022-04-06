Американский генерал сделал неприятный прогноз насчет войны в Украине

Генерал также оценил угрозу россии безопасности в мире

Война россии с Украиной не только может затянуться на годы, но и увеличивает риск большого международного конфликта между великими державами.

Такое мнение высказал генерал Марк Милли, который занимает пост председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США.

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Милли считает, что война продлится не менее чем несколько лет, и Украина, как и поддерживающие ее США, НАТО и другие союзники будут в нее втянуты. О десятилетиях генерал пока не говорит.

Он также назвал вторжение россии наиболее серьезной угрозой миру и безопасности в Европе и, вероятно, во всем мире за его более чем 40-летнюю карьеру. Милли отметил, что россия продолжает угрожать уровнем своего ядерного вооружения, а также демонстрировала возможности в кибератаках.

Ранее "Телеграф" писал, что у россии сохранилась часть международной поддержки — в густонаселенных, но менее развитых государствах.

Отметим, что у астрологов более оптимистичный прогноз — предсказывают окончание конфликта в начале осени или в конце, но с возможным периодом, аналогичным холодной войне.