Западные СМИ детально показали, сколько союзников у россии: карта

Четкая позиция "за" рф только у восьми стран

Европа, США и многие другие страны запада резко осуждают россию за полномасштабное вторжение в Украину и поддерживают нашу страну. Но россия хоть и подверглась санкциям и остракизму среди развитых государств, все еще имеет сторонников на карте мира.

Наглядную инфографику по поддержке россии и Украины создали в The Economist. Они разделили планету на зоны — высказавшиеся в поддержку, прозападные, проукраинские и нейтральные.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Среди тех, кто высказался в поддержку россии — Венесуэла, Куба, Никарагуа, Эритрея, Беларусь, Сирия, Мьянма и Северная Корея.

Карта поддержки и осуждения россии после вторжения в Украину

Отмечается также, что Китай не высказывает прямого осуждения режиму владимира путина, а нейтральная Индия заинтересована в российских энергоносителях.

Итого против россии выступила 131 страна, в основном это высокоразвитые и богатые государства, которые контролируют 70% мирового ВВП. При этом россию часто поддерживают в густонаселенных регионах — таких странах как Эфиопия и Пакистан.

Ранее "Телеграф" писал, что из многих государств Европы высылают российских дипломатов, а в Европарламенте высказываются за лишение россии права вето в ООН после трагедии в Буче.