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В Европарламенте обвинили РФ в геноциде украинцев и призвали лишить права вето в ООН

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Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Раса Юкнявичене Новость обновлена 05 апреля 2022, 09:57
Раса Юкнявичене

Военные преступления россиян в Буче являются геноцидом украинского народа, так как людей убивали по этническому признаку принадлежности к украинцам.

Россия, как организатор геноцида, должна быть лишена права вето в ООН.

Об этом в комментарии Guildhall заявила депутат Европейского парламента Раса Юкнявичене.

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"То, что россияне сделали в Буче – это геноцид украинского народа, я именно так это называю. Да, это юридический термин, и мы должны будем пройти длинные юридические процедуры, чтобы признать это, но я как политик, политически оцениваю это (геноцид – ред.), слежу за жуткими нарративами в российских пропагандистских программах в отношении Украины. Убивали людей именно за то, что они украинцы, прикрываясь фальшивим нарративом о якобы "фашистах" и "нацистах" в Украине, эти убийства имеют характер геноцида, ведь убивали людей именно за принадлежность к украинцам", — заявила политик.

"Я бы поддержала лишение России право вето в ООН как организатора геноцида в Украине, но на данный момент мы все заложники процедур внутри ООН, это не так легко сделать, ведь россия имеет специальный статус. Это парализованная структура, ведь такое жестокое государство, террористическое государство не может быть по принципу в Совете Безопасности ООН", — подытожила депутат Европарламента Раса Юкнявичене.

Как сообщалось ранее, Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область освобождены от российских захватчиков. В освобожденных городах и селах зафиксированы массовые убийства русскими гражданскими воинами.

Как сообщалось ранее, Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область освобождены от российских захватчиков. В освобожденных городах и селах зафиксированы массовые убийства русскими гражданскими воинами.

1 апреля городской голова Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в братских могилах похоронили 280 человек.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что из освобожденной от российских захватчиков территории Киевской области вывезено 410 тел убитых мирных жителей.

В свою очередь, российские пропагандисты пытались выдать свидетельства их зверств в Буче за "постановку" украинцев, однако потерпели неудачу.

Напомним, 4 апреля на сайте российского государственного издания РИА-новости опубликована статья в которой содержится призыв к проведению геноцида украинского народа, а также обосновывается якобы необходимость проведения массовых репрессий против украинцев в целях принуждения к отказу от собственной национальности и культуры.

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#Россия #ООН
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