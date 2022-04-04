Российские СМИ откровенно призывают к массовым репрессиям против украинцев: что известно

В росмедиа уже не отрицают свои цели по поводу массового геноцида украинцев

Одно из ведущих пропагандистских российских изданий открыто призывает к уничтожению Украины. Соответствующая публикация, в которой автор призвал к проведению массовых репрессий украинского народа и проведению россиянами этнических чисток на территориях украинского государства, была обнародована на прокремлевском портале "РИА Новости". Учитывая, что медиа-портал нигде не отметил, что мнение автора может не совпадать с мнением редакции, данный материал можно приравнять к открытой пропаганде россиян к геноциду в Украине.

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Соответствующая статья была опубликована изданием в воскресенье, 3 апреля.

Публикация российского издания

В Украине материал одного из крупнейших провластных СМИ в россии называют "четким декларированием целей рф по уничтожению Украины и ее населения". В частности, политический журналист Кристина Бердинских на своей странице в соцсети написала, что статью "Что россия должна сделать с Украиной", которая вышла в воскресенье, 3 апреля, на российском "РИА новости", нужно отправить всем западным лидерам, что до сих пор находятся в раздумиях о том, какое же именно оружие давать Украине и сколько:

Публикация журналистки в соцсети

Корреспондент и фотограф "Телеграфа" Ян Доброносов также отметил на своей странице в "Фейсбуке", что россияне уже дошли до такого момента, что даже не пытаются опровергнуть и открыто заявляют о своем намерении устроить геноцид в Украине. По его словам, эта статья является "справжньою гидотою":

Публикация Яна Доброносова в соцсети

Стоит отметить, что соответствующая пропагандистская статья одного из крупнейших российских изданий с миллионной аудиторией доступна до сих пор.

Ранее "Телеграф" сообщал, что польские политики открыто осудили действия российских солдат в украинских городах, которые пострадали от вооруженной агрессии россии и призвали к жесткой международной реакции. В частности, планируется создание специальной комиссии для расследования зверств в Буче.