Укр

Братские могилы в Буче начали появляться ещё 10 марта: появились фото со спутников

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Братская могила в Буче Новость обновлена 04 апреля 2022, 08:09
Братская могила в Буче

Появились спутниковые фото братской могилы в Буче.

Еще 10 марта российские военные начали копать в Буче возле церкви Андрея Первозванного и Всех Святых братскую могилу, в которой позже обнаружили массовое захоронение мирных жителей города.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies, сообщает Reuters.

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"Свежие снимки от 31 марта показывают место захоронения с траншеей длиной около 45 футов (около 14 метров) юго-западнее церкви", — сказано в сообщении.

В этом месте было обнаружено массовое захоронение мирных жителей после зверств российских оккупантов.

Журналисты Reuters, посетившие Бучу 2 апреля, стали свидетелями геноцида украинского народа. Братская могила у церкви была все еще открыта, из-под насыпанной сверху красной глины виднелись руки и ноги мертвых людей.

Напомним, что после того как ВСУ освободила Киевскую область от российской армии, появилась информация о зверствах оккупантов. Русские убивали и насиловали, издевались и пытали людей.

На шокирующих фото из Бучи, которые впоследствии облетели весь мир, можно увидеть, что оккупанты убивали связанных людей. Украинцев хоронили в братских могилах. Некоторые трупы оставались прямо посреди улиц.

В Западной прессе Буча тема номер один — иностранные СМИ на обложках поместили страшные кадры военных преступлений россиян.

Теги:
#Киевская область #Россия #Буча #ВСУ
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