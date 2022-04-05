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Страны Европы пинками выпихивают российских дипломатов после ужаса в Буче: список

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Страны Евросоюза высылают российских дипломатов Новость обновлена 05 апреля 2022, 19:54
Страны Евросоюза высылают российских дипломатов

В совокупности из европейских стран было выслано более 370 дипломатов из рф

Европейские страны одна за другой составляют списки сотрудников дипломатической миссии рф, которые подлежат высылке — в ближайшие дни российские дипломаты отправятся домой. Причинами высылки на фоне серьезной ситуации с безопасностью в Европе называют агрессивную политику президента рф владимира путина против Украины, зверства российских военнослужащих под Киевом, шпионаж, незаконная разведывательная деятельность.

"Телеграф" составил список всех стран Европы, которые заявили о решении выслать российских дипломатов обратно на родину.

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Кто высылает российских дипломатов — список стран

Польша — 45 дипломатов

Ситуация между россией и Польшей на фоне войны с Украиной накаляется все больше. 23 марта стало известно, что 45 российских дипломатов отправятся домой из Польши. Им всем предъявлены подозрения в шпионаже, что подразумевает их высылку из страны.

В Москве уже приняли ответное решение — "на принципе взаимности" из рф будут высланы польские дипломаты.

Германия — 40

Франция — 35

К решению о высылке российских дипломатов в Германии пришли из-за зверских убийств людей на Киевщине, которые совершала российская армия. 4 апреля издание Spiegel сообщило, что ФРГ высылает 40 сотрудников российского посольства. Им сказали покинуть страну в течение 5 дней.

Во Франции также решили выслать из страны ряд российских дипломатов, деятельность которых, по мнению властей, противоречит интересам безопасности страны.

Словакия — 35

30 марта Словакия приняла решение о сокращении количества членов российского дипломатической миссии в стране на 35 человек.

Италия — 30

Дания — 15

5 апреля стало известно, что правительства Дании и Италии приняли решение о высылке российских дипломатов из своих территорий. Министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд после внеочередного заседания Совета по внешней политике сообщил, что 15 российских дипломатов в течение 14 дней должны покинуть страну. О высылке 30 российских дипломатов сообщило и правительство Италии.

Испания — 25

Министерство иностранных дел Испании решило выдворить около 25 российских дипломатов из-за угрозы нацбезопасности, а также ситуации, наблюдающейся в городах Буча и Мариуполь.

Бельгия — 21

Нидерланды — 17

О решении Бельгии выслать 21 российского дипломата стало известно еще 29 марта. В заявлении бельгийского министра иностранных дел Софи Вильмес отмечается, что все эти лица занимались шпионажем в пользу россии и представляют собой угрозу национальной безопасности.

Решение властей Бельгии было принято в координации с правительством Нидерландов, которое объявило о высылке на родину 17 сотрудников дипмиссий рф.

Болгария — 10

Литва — 10 и выслала посла рф

Латвия — 13 и выслала посла рф

Эстония — 14

18 марта все четыре страны Болгария, Литва, Латвия и Эстония решили выслать российских дипломатов. Так, в МИДе Болгарии сообщили, что сотрудники посольства россии "вели деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических отношениях". То есть речь идет о подозрении в разведывательной деятельности.

В Литве объяснили, что такое решение было принято в знак солидарности с Украиной, пострадавшей от российской агрессии. В Эстонии заявили, что дипломаты подрывали безопасность Эстонии и распространяли пропаганду, оправдывающую действия российской армии.

Словения — 33

5 апреля Словения объявила о выдворении из страны российских дипломатов, обвиняемых в шпионаже. Было решено выслать из страны сразу 33 российских дипломатов.

Северная Македония — 5

Ирландия — 4

Швеция — 3

Чехия — 1

Ранее "Телеграф" сообщал, в Великобритании заявили, что ошеломлены зверствами российских оккупантов в Буче и сделают все, чтобы привлечь виновных к ответственности.

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#Европа #Россия #Дипломаты
Страны Евросоюза высылают российских дипломатов
Мир
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