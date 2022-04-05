Страны Европы пинками выпихивают российских дипломатов после ужаса в Буче: список
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В совокупности из европейских стран было выслано более 370 дипломатов из рф
Европейские страны одна за другой составляют списки сотрудников дипломатической миссии рф, которые подлежат высылке — в ближайшие дни российские дипломаты отправятся домой. Причинами высылки на фоне серьезной ситуации с безопасностью в Европе называют агрессивную политику президента рф владимира путина против Украины, зверства российских военнослужащих под Киевом, шпионаж, незаконная разведывательная деятельность.
"Телеграф" составил список всех стран Европы, которые заявили о решении выслать российских дипломатов обратно на родину.
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Кто высылает российских дипломатов — список стран
Польша — 45 дипломатов
Ситуация между россией и Польшей на фоне войны с Украиной накаляется все больше. 23 марта стало известно, что 45 российских дипломатов отправятся домой из Польши. Им всем предъявлены подозрения в шпионаже, что подразумевает их высылку из страны.
В Москве уже приняли ответное решение — "на принципе взаимности" из рф будут высланы польские дипломаты.
Германия — 40
Франция — 35
К решению о высылке российских дипломатов в Германии пришли из-за зверских убийств людей на Киевщине, которые совершала российская армия. 4 апреля издание Spiegel сообщило, что ФРГ высылает 40 сотрудников российского посольства. Им сказали покинуть страну в течение 5 дней.
Во Франции также решили выслать из страны ряд российских дипломатов, деятельность которых, по мнению властей, противоречит интересам безопасности страны.
Словакия — 35
30 марта Словакия приняла решение о сокращении количества членов российского дипломатической миссии в стране на 35 человек.
Италия — 30
Дания — 15
5 апреля стало известно, что правительства Дании и Италии приняли решение о высылке российских дипломатов из своих территорий. Министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд после внеочередного заседания Совета по внешней политике сообщил, что 15 российских дипломатов в течение 14 дней должны покинуть страну. О высылке 30 российских дипломатов сообщило и правительство Италии.
Испания — 25
Министерство иностранных дел Испании решило выдворить около 25 российских дипломатов из-за угрозы нацбезопасности, а также ситуации, наблюдающейся в городах Буча и Мариуполь.
Бельгия — 21
Нидерланды — 17
О решении Бельгии выслать 21 российского дипломата стало известно еще 29 марта. В заявлении бельгийского министра иностранных дел Софи Вильмес отмечается, что все эти лица занимались шпионажем в пользу россии и представляют собой угрозу национальной безопасности.
Решение властей Бельгии было принято в координации с правительством Нидерландов, которое объявило о высылке на родину 17 сотрудников дипмиссий рф.
Болгария — 10
Литва — 10 и выслала посла рф
Латвия — 13 и выслала посла рф
Эстония — 14
18 марта все четыре страны Болгария, Литва, Латвия и Эстония решили выслать российских дипломатов. Так, в МИДе Болгарии сообщили, что сотрудники посольства россии "вели деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических отношениях". То есть речь идет о подозрении в разведывательной деятельности.
В Литве объяснили, что такое решение было принято в знак солидарности с Украиной, пострадавшей от российской агрессии. В Эстонии заявили, что дипломаты подрывали безопасность Эстонии и распространяли пропаганду, оправдывающую действия российской армии.
Словения — 33
5 апреля Словения объявила о выдворении из страны российских дипломатов, обвиняемых в шпионаже. Было решено выслать из страны сразу 33 российских дипломатов.
Северная Македония — 5
Ирландия — 4
Швеция — 3
Чехия — 1
Ранее "Телеграф" сообщал, в Великобритании заявили, что ошеломлены зверствами российских оккупантов в Буче и сделают все, чтобы привлечь виновных к ответственности.
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