Еще две европейские страны высылают десятки дипломатов рф

Такой шаг был принят из соображений безопасности

Правительства Дании и Италии приняли решение о высылке российских дипломатов из своих территорий. Отметим, что ранее о таком решении заявила Германия и Франция.

Министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд после внеочередного заседания Совета по внешней политике сообщил, что 15 российских дипломатов в течение 14 дней должны покинуть страну, сообщает Антон Геращенко у себя в телеграм-канале. Чиновников из россии подозревают в шпионаже.

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"Это исторический шаг, который мы делаем здесь с датской стороны. Но мы также делаем это вместе с большим количеством европейских стран, потому что мы хотим защитить нашу безопасность", — отметил он.

О высылке 30 российских дипломатов сообщило и правительство Италии. Министр иностранных дел Луиджи Ди Майо отметил, что это решение было принято из соображений безопасности по примеру ряда других западных правительств, сообщает Reuters.

"Эта мера согласована с другими европейскими и атлантическими партнерами и необходима по причинам, связанным с нашей национальной безопасностью, и в контексте нынешнего кризиса, вызванного необоснованной агрессией против Украины со стороны российской федерации", — заявил Ди Майо.

Ранее "Телеграф" сообщал, что глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что его страна отзывает своего посла из России и высылает российского из страны. Кроме того, республика закрывает консульство в Клайпеде.

Также напомним, что Польша обвинила в шпионаже 45 российских дипломатов и убедительно попросила их покинуть территорию страны.