Ще дві європейські країни висилають десятки дипломатів росії

Такий крок був зроблений з міркувань безпеки

Уряди Данії та Італії ухвалили рішення про висилку російських дипломатів зі своїх територій. Зазначимо, що раніше про таке рішення заявила Німеччина та Франція.

Міністр закордонних справ Данії Еппе Куфуд після позачергового засідання Ради із зовнішньої політики повідомив, що 15 російських дипломатів протягом 14 днів мають покинути країну, повідомляє Антон Геращенко у себе в телеграм-каналі. Чиновників із росії підозрюють у шпигунстві.

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"Це історичний крок, який ми робимо тут з данської сторони. Але ми також робимо це разом із великою кількістю європейських країн, бо ми хочемо захистити нашу безпеку ", — зазначив він.

Про висилку 30 російських дипломатів повідомив і уряд Італії. Міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо зазначив, що це рішення було прийняте з міркувань безпеки на прикладі інших західних урядів, повідомляє Reuters.

"Цей захід узгоджений з іншими європейськими та атлантичними партнерами і необхідний з причин, пов’язаних з нашою національною безпекою, і в контексті нинішньої кризи, спричиненої необґрунтованою агресією проти України з боку російської федерації", — заявив Ді Майо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що його країна відкликає свого посла з росії та висилає російського з країни. Крім того, республіка закриває консульство у Клайпеді.

Також нагадаємо, що Польща звинуватила у шпигунстві 45 російських дипломатів та переконливо попросила їх залишити територію країни.