Польша отправляет десятки российских дипломатов курсом военного корабля

Реакция российской стороны весьма ожидаема

Ситуация между россией и Польшей на фоне войны с Украиной накаляется все больше — в ближайшие дни 45 российских дипломатов отправятся домой. Им всем предъявлены подозрения в шпионаже, что подразумевает их высылку из страны.

Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на заявление посла рф в Польше Сергея Андреева.

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Раньше стало известно, что в Министерстве иностранных дел Польши вызвали Авдеева "на ковер". Там он получил ноту, в которой и было указано, что несколько десятков сотрудников дипломатических представительств россии должны выехать из Варшавы и других польских городов в ближайшее время.

В Москве уже приняли ответное решение — "на принципе взаимности" из рф будут высланы польские дипломаты.

В целом и общем, ситуация между странами весьма непростая, ведь Кремлю категорически не нравится поддержка, оказываемая Украине и всем ее гражданам поляками.

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Накануне бдительные граждане даже заметили, как над российским посольством в Польше поднимался дым — судя по всему, с помощью огня уничтожались все важные документы. Точно такие действия россияне предпринимали в крупных городах Украины накануне вторжения путинских войск 24 февраля.