Отношение украинцев к НАТО продолжает меняться: новый опрос

Показатели поддержки приближаются к довоенным.

Североатлантический Альянс не спешит отправлять Украине приглашение на вступление, о чем говорил Владимир Зеленский. На фоне этого все меньше украинцев поддерживают идею вступления в НАТО.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, во вторник, 5 апреля, опубликовала Социологическая группа "Рейтинг".

Отмечается, что опросы проводились 30-31 марта и зафиксировали, что уровень поддержки вступления Украины в НАТО продолжает падать — если в первые дни войны поддержка вхождения Украины в НАТО выросла с 62% до 76%, то к концу марта этот показатель составляет всего 68 %, то есть близится к довоенным временам.

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"Продолжается уменьшение уровня поддержки вступления в НАТО. Напомним, что в первые дни войны поддержка вхождения Украины в Альянс выросла с 62 до 76%, в первую неделю поддержка уменьшилась до 72%, а по состоянию на конец марта составляет 68%, то есть близится к довоенным показателям", — говорится в сообщении "Рейтинга".

Стоит отметить, что не радуют украинцев и последнее заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Ни одна из стран НАТО не поддержит отправку сил Альянса в Украину", — заявил он во вторник, 5 апреля.

При этом социологи зафиксировали абсолютный рекорд роста поддержки вступления Украины в Европейский Союз. Так, в первые дни войны произошел рост с 68 до 86%, далее рост продолжился и по состоянию на конец марта составляет 91%.

Ранее "Телеграф" сообщал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не оставила планов оккупации Украины и после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге.