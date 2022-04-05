Украина и НАТО: Зеленский четко пояснил позицию страны

Украинское руководство будет строить гарантии безопасности вне зависимости от вступления в Альянс

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что если НАТО все же предложит Украине вступить в Североатлантический Альянс, то наша страна это непременно сделает, однако пока такого предложения украинское государство еще не получило.

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Указанную информацию во вторник, 5 апреля, глава государства заявил во время своего очередного интервью украинским СМИ.

"Если завтра нам предложат вступить в НАТО — будем вступать. Но этого не будет, к сожалению. И не произошло, к сожалению. Поэтому мы будем строить гарантии безопасности для нас, которые могут защитить жизнь", — сообщил глава государства.

Ранее "Телеграф" сообщал, что иностранному медиа-порталу "The Wall Street Journal" удалось узнать, что во время довоенного визита Владимира Зеленского на Мюнхенскую конференцию канцлер Германии Олаф Шольц лично пытался урегулировать конфликт москвы с Киевом. Представитель ФРГ пытался отговорить украинского президента от вступления в НАТО, чтобы не нагнетать и без того напряженные отношения с россией.