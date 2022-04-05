Генсек НАТО заявил о критической фазе войны: что будет дальше
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Российские войска планируют нанести удар по югу и востоку, считают в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что россия не оставила планов оккупации Украины и после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге.
Об этом пишет ВВС.
"В ближайшие недели мы ожидаем попыток российских войск продвинуться в восточных и южных частях Украины с целью завоевать весь Донбасс и создать наземный коридор до оккупированного Крыма. Так что война вошла в критическую фазу", — сказал Столтенберг.
Столтенберг отметил, что трагедия Бучи вряд ли окажется одиночным фактом военных преступлений.
"Когда и если они отступят, а украинские войска вернут территорию, я боюсь, они найдут там массовые захоронения, новые свидетельства зверств и военных преступлений", — сказал генсек НАТО.
Столтенберг также еще раз подтвердил обещание НАТО продолжить поддержку Украины.
Напомним, что после того, как российские оккупанты покинули Киевскую область, в Буче на некоторых улицах города были обнаружены сотни убитых мирных жителей, которым перед смертью связали руки и ноги, а затем бросили прямо посреди дороги.
Отметим, что россия цинично продолжает отрицать причастность своих военных к трагедии в Буче, Ирпене и других населенных пунктах Киевщины. По словам замглавы российского совбеза Дмитрия Медведева, вся эта история является "фейковой" и созревшей в "воображении украинской пропаганды".
При этом иностранные журналисты уже смогли уличить рф во лжи, ведь спутниковые снимки из пригорода Киева доказывают: мирных украинцев убивали именно оккупанты, зашедшие на эту территорию в начале марта.
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